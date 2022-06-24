Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У Бучі з'явилось модульне містечко

Загалом планується розмістити 704 особи
У Бучі київської області відкрили тимчасове модульне містечко.
У Бучі з У модульне містечко у Львові вже заселилися перші мешканці Фото: Львівська міська рада

Про це повідомляють у Міністерстві розвитку громад та територій України.

Містечко відкрили голова канцелярії Польщі Міхал Дворчик та міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов.

"Сьогодні відкриваємо тимчасове містечко на 352 місця у місті-герої Буча. Тут проживатимуть люди, які втратили житло. Зокрема, серед них також житимуть вчителі, чиє житло зруйноване і в Бучі, і в навколишніх населених пунктах і які працюють у місцевій школі. Це розміщення тимчасове - уряд, регіональна та місцева влада на сьогодні активно працюють над довгостроковими варіантами забезпечення житлом та відновленням пошкодженого житла", - наводить слова Чернишова пресслужба.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

24 06 2022 12:45
ТЕГИ: житло, Буча
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Лайки та репости заохочують людей частіше обурюватися у соцмережах - дослідження

Лайки та репости заохочують людей частіше обурюватися у соцмережах - дослідження

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.