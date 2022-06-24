У Бучі з'явилось модульне містечко

У Бучі київської області відкрили тимчасове модульне містечко.

Про це повідомляють у Міністерстві розвитку громад та територій України.

Містечко відкрили голова канцелярії Польщі Міхал Дворчик та міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов.

"Сьогодні відкриваємо тимчасове містечко на 352 місця у місті-герої Буча. Тут проживатимуть люди, які втратили житло. Зокрема, серед них також житимуть вчителі, чиє житло зруйноване і в Бучі, і в навколишніх населених пунктах і які працюють у місцевій школі. Це розміщення тимчасове - уряд, регіональна та місцева влада на сьогодні активно працюють над довгостроковими варіантами забезпечення житлом та відновленням пошкодженого житла", - наводить слова Чернишова пресслужба.