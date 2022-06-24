CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Бучі київської області відкрили тимчасове модульне містечко.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Бучі з'явилось модульне містечко
Загалом планується розмістити 704 особи
У модульне містечко у Львові вже заселилися перші мешканці Фото: Львівська міська рада
Про це повідомляють у Міністерстві розвитку громад та територій України.
Містечко відкрили голова канцелярії Польщі Міхал Дворчик та міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов.
"Сьогодні відкриваємо тимчасове містечко на 352 місця у місті-герої Буча. Тут проживатимуть люди, які втратили житло. Зокрема, серед них також житимуть вчителі, чиє житло зруйноване і в Бучі, і в навколишніх населених пунктах і які працюють у місцевій школі. Це розміщення тимчасове - уряд, регіональна та місцева влада на сьогодні активно працюють над довгостроковими варіантами забезпечення житлом та відновленням пошкодженого житла", - наводить слова Чернишова пресслужба.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
24 06 2022 12:45 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Ірландську нагороду "Золота лапа" вручили псу Патрону
- ВІДЕО У Туреччині для туристів відкрили стародавні "ворота в пекло"
- ФОТО Бучу відвідали учасники Наглядової ради YES