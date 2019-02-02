У Чермалику бойовики обстріляли ритуальний автобус і кладовище

"Під час перевезення покійника на кладовище був обстріляний цивільний автобус ритуальної служби з наліпками на бортах "Ритуальні послуги"

У селищі Чермалик на Донеччині під обстріл окупантів потрапив ритуальний автобус з покійником.

"Сьогодні о 12:30 у селищі Чермалик (на північний схід від Маріуполя) проходив похорон. Під час перевезення покійника на кладовище був обстріляний цивільний автобус ритуальної служби з наліпками на бортах "Ритуальні послуги". Обстріл зі стрілецької зброї здійснювався з боку збройних формувань Російської Федерації та їхніх найманців", - повідомляє в суботу Українська сторона СЦКК.

Зазначається, що при цьому було зафіксовано декілька наскрізних кульових пробоїн на правому боці автобуса, лише дивом кулі не заділи пасажирів.

У повідомленні йдеться, що після прибуття на кладовище труну з покійником і трьох цивільних чоловіків залишили на місці, щоб віддати тіло землі. Водієві автобуса вдалося вивести машину з-під обстрілу та повернутися до безпечного місця.

""же після цього нелюді ще продовжили певний час обстрілювати кладовище", - додали в Українській стороні СЦКК.

Нагадаємо, що російські окупаційні війська 1 лютого двічі обстріляли позиції Об'єднаних сил, зокрема й із застосуванням забороненої Мінськими домовленостями зброї.