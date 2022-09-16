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На Буковині скоротили комендантську годину. Тепер вона починається опівночі

У Чернівецькій області змінили тривалість комендантської години. З 17 вересня вона діятиме з 00:00 до 5:00.
На Буковині скоротили комендантську годину. Тепер вона починається опівночі Фото: з вільних джерел

Про це йдеться в наказі Чернівецької ОВА.

З суботи в області комендантська година та режим світломаскування триватиме з 12 ночі до 5 ранку.

У цей час пересуватися вулицями цивільному населенню заборонено.

Під час комендантської години вільно переміщатися дозволено лише службам порятунку, військовим, представникам органів правопорядку та безпеки.

Нагадаємо, раніше комендантська година в області тривала з 23:00 до 05:00. Окрім того, у Чернівцях та області заборонили використання феєрверків.

Раніше повідомлялось, що У Раду подали законопроєкт про відповідальність за порушення комендантської години.

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16 09 2022 20:40
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