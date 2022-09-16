НОВИНИУ Чернівецькій області змінили тривалість комендантської години. З 17 вересня вона діятиме з 00:00 до 5:00.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На Буковині скоротили комендантську годину. Тепер вона починається опівночі
Фото: з вільних джерел
Про це йдеться в наказі Чернівецької ОВА.
З суботи в області комендантська година та режим світломаскування триватиме з 12 ночі до 5 ранку.
У цей час пересуватися вулицями цивільному населенню заборонено.
Під час комендантської години вільно переміщатися дозволено лише службам порятунку, військовим, представникам органів правопорядку та безпеки.
Нагадаємо, раніше комендантська година в області тривала з 23:00 до 05:00. Окрім того, у Чернівцях та області заборонили використання феєрверків.
Раніше повідомлялось, що У Раду подали законопроєкт про відповідальність за порушення комендантської години.
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16 09 2022 20:40 МЕДІА
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