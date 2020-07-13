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У Чернівцях послабили карантин

У місті дозволили відновити роботу громадського транспорту
У Чернівцях прийняли рішення про ослаблення карантинних обмежень. Зокрема, в місті дозволили відновити повноцінну роботу громадського транспорту без спеціальних проїзних.
У Чернівцях послабили карантин Будівля міської ратуші Чернівців Фото: acc.cv.ua

Про це повідомили у прес-службі Чернівецької міської ради, передає РБК - Україна.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС) 13 липня.

"Комісія з питань ТЕБ та НС вирішила дозволити здійснення пасажирських перевезень автомобільним транспортом на міських автобусних маршрутах загального користування в електричному транспорті в кількості не більше, ніж кількість місць для сидіння...", - повідомили в міськраді.

Також у міськраді найближчим часом планують скасувати обмеження на пільгові перевезення в транспорті.

Крім цього міська влада звернулася до Кабінету міністрів з проханням відновити залізничне сполучення з Чернівцями

Нагадаємо, що за даними ЦГЗ, на 13 липня в Україні зафіксовано 54 133 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 1398 летальних, 26 503 пацієнти одужали.

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13 07 2020 13:20
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