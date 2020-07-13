У Чернівцях послабили карантин
Про це повідомили у прес-службі Чернівецької міської ради, передає РБК - Україна.
Відповідне рішення було прийнято на засіданні міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС) 13 липня.
"Комісія з питань ТЕБ та НС вирішила дозволити здійснення пасажирських перевезень автомобільним транспортом на міських автобусних маршрутах загального користування в електричному транспорті в кількості не більше, ніж кількість місць для сидіння...", - повідомили в міськраді.
Також у міськраді найближчим часом планують скасувати обмеження на пільгові перевезення в транспорті.
Крім цього міська влада звернулася до Кабінету міністрів з проханням відновити залізничне сполучення з Чернівцями
Нагадаємо, що за даними ЦГЗ, на 13 липня в Україні зафіксовано 54 133 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 1398 летальних, 26 503 пацієнти одужали.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Результати брифінгу міністра охорони здоров’я Максима Степанова за 9 липня
- ВІДЕО Результати брифінгу міністра охорони здоров’я Максима Степанова за 8 липня
- ВІДЕО Результати брифінгу міністра охорони здоров’я Максима Степанова за 7 липня
- Як дивитися новини про COVID - 19
- Пропозиції МОЗ: Обов'язкове сортування сміття. Більше туалетів і пандусів. Ні обрізці деревПропоновані зміни мають вдосконалити правила утилізації та сортування сміття, утримання прибудинкових територій, парків та скверів, впорядкувати систему озеленення, убезпечити забруднення підземних вод і джерел водопостачання, а також - створити умови для реалізації прав людей з інвалідністю нарівні з іншими громадянами. Крім того, проект наказу наближує українські норми до європейських