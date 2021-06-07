У червні автовиробництво у річному вимірі виросло на 122% - асоціація
Про це повідомляє асоціація автовиробників України "Укравтопром", зазначає "Економічна правда".
У річному вимірі випуск легкових авто збільшився майже у 2,5 рази, у порівнянні з травнем 2021 року - зменшився на 26,7% та становив 692 одиниць.
"Роком раніше статистику в цьому сегменті українського автопрому формував тільки один завод - "Єврокар". Запорізький автозавод (ЗАЗ) відновив випуск легкових автомобілів лише у вересні 2020 року", - пояснили в асоціації.
"Автобусів впродовж місяця було виготовлено 51 од. Це на одну одиницю більше за результат червня минулого року та на 2 од. менше від травневого показника 2021 року.
Всього за перше півріччя 2021 року в Україні було виготовлено 4540 од. автотранспортних засобів, що у 2,4 раза більше, ніж за аналогічний період минулого року", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що у серпні 2020 року в Україні було зареєстровано 625 легкових електромобілів, на 11% менше, ніж у серпні минулого року.
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