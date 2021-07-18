У червні розмір декретних виплат зріс на майже 21% Сума нарахованих допомог склала понад 421 млн гривень

Сума середньоденної виплати допомоги по вагітності та пологах від Фонду соціального страхування за підсумками червня 2021 року склала 421,38 гривні, що на 20,9 %, або на 140,78 грн більше, ніж у тому ж місяці 2020 року.

Фото: з вільних джерел

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