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У червні розмір декретних виплат зріс на майже 21%

Сума нарахованих допомог склала понад 421 млн гривень
Сума середньоденної виплати допомоги по вагітності та пологах від Фонду соціального страхування за підсумками червня 2021 року склала 421,38 гривні, що на 20,9 %, або на 140,78 грн більше, ніж у тому ж місяці 2020 року.
У червні розмір декретних виплат зріс на майже 21% Фото: з вільних джерел
Про це повідомляє фонд соцстрахування.
 
За оперативними даними упродовж минулого місяця Фонд прийняв на фінансування заяви-розрахунки для виплати декретних допомог за 12,6 тис. лікарняними листками. Сума нарахованих допомог склала понад 421 млн гривень.
 
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18 07 2021 15:33
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