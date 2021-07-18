CУСПІЛЬСТВО НОВИНИСума середньоденної виплати допомоги по вагітності та пологах від Фонду соціального страхування за підсумками червня 2021 року склала 421,38 гривні, що на 20,9 %, або на 140,78 грн більше, ніж у тому ж місяці 2020 року.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У червні розмір декретних виплат зріс на майже 21%
Сума нарахованих допомог склала понад 421 млн гривень
Фото: з вільних джерел
Про це повідомляє фонд соцстрахування.
За оперативними даними упродовж минулого місяця Фонд прийняв на фінансування заяви-розрахунки для виплати декретних допомог за 12,6 тис. лікарняними листками. Сума нарахованих допомог склала понад 421 млн гривень.
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18 07 2021 15:33 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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