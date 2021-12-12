У "червоній" зоні карантину залишаються 10 областей – МОЗ

Станом на ранок 12 грудня у жовтій зоні адаптивного карантину перебувають місто Київ і 12 областей, у червоній зоні – 10 областей, у помаранчевій – дві.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на дані МОЗ.

Так, до жовтої зони, окрім столиці, входять: Дніпропетровська, Івано-Франківська, Кіровоградська, Луганська, Львівська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Чернівецька області.

До помаранчевої зони - Донецька та Закарпатська області.

Червона зона включає Вінницьку, Волинську, Житомирську, Запорізьку, Київську, Миколаївську, Сумську, Хмельницьку, Черкаську, Чернігівську області.

Рівень захворюваності на COVID-19 при визначеному показнику 75 на 100 тис. населення станом на 11 грудня по країні становив 360 на 100 тис. населення.

У Києві рівень захворюваності - 553 на 100 тис. населення. Найвищий рівень захворюваності на COVID-19 у Волинській області - 608 на 100 тис населення, у Полтавській області - 599.

Станом на 11 грудня рівень госпіталізацій по країні становив 41,7 при визначеному показнику 60 на 100 тис. населення. Цей показник перевищений тільки в одній області - Закарпатській, де він становив 60,4.

У Києві рівень госпіталізацій - 37,1 на 100 тис. населення.

В жодному регіоні не перевищено показник завантаженості ліжок із киснем, відведених для лікування хворих на COVID-19. Так, по країні цей показник становить 34,9% при визначеному граничному рівні 65%. У столиці показник завантаженості ліжок із киснем - 30,3%.

Як повідомляв Укрінформ, з 6 грудня в Україні посилено карантинні обмеження в жовтій зоні епідемічної небезпеки. Зокрема, бізнес, який працює в жовтій зоні, має перевіряти документи про вакцинацію або негативний тест у відвідувачів.

Також громадяни, які не отримали принаймні одне щеплення проти COVID-19 або не мають негативного тесту чи сертифіката про одужання, у жовтому рівні епідемічної небезпеки не зможуть: брати участь у проведенні масових заходів (це стосується культурних, спортивних, розважальних, соціальних, релігійних та інших заходів); відвідувати кінотеатри та інші заклади культури, спортивні зали, фітнес-центри, басейни; скористатися послугами суб’єктів господарювання, які провадять діяльність у сфері громадського харчування, для них будуть закриті бари, ресторани, кафе та інші заклади.

Водночас робота банків, автозаправних станцій, ветеринарних магазинів, аптек та всіх продовольчих магазинів у жовтому та червоному рівні не обмежується, проте обов’язковим залишається дотримання протиепідемічних правил – носіння маски та дотримання фізичної дистанції 1,5 м.

Станом на 12 грудня в Україні підтверджено 3 559 092 випадки COVID-19, з них за останню добу – 5 275.