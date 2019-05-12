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У чиновників Львівобллісу пройшли обшуки

Незаконно рубали ліс на експорт
Західне регіональне управління Держприкордонслужби спільно з СУ ДБР у Львові провели обшуки у рамках розслідування щодо можливих неправомірних дій службових осіб Львівобллісу, які здійснювали вирубку деревини на експорт.
У чиновників Львівобллісу пройшли обшуки Фото: uk.wikipedia.org

Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби, передає "Економічна правда".

Зазначається, що обшуки провели у Львові, Стрию та Славському за підтримки бійців спецпірозділу "Дозор" у рамках кримінального провадження за ч.3 ст. 191 ККУ "Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем".

"Розслідування проводиться стосовно можливих неправомірних дій службових осіб Львівського обласного управління лісового та мисливського господарства, які за попередньою змовою із лісогосподарськими підприємствами Львівської області здійснювали вирубку деревини на експорт.

Під час обшуків вилучено службову документацію з вирубки, обліку та реалізації деревини для експорту за межі України. Тривають заходи досудового розслідування", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що Державне агентство лісових ресурсів підключила лісогосподарські підприємства Житомирської та Закарпатської області до електронного реєстру дозвільних квитків на заготівлю деревини та онлайн-карти рубок.

 
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05 12 2019 15:20
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