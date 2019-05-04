У "ДНР" створили молодіжну військово-патріотичну організацію: вчитимуть "правильних життєвих поглядів"

Територіальні штаби організації вирішили створити в Донецьку, Горлівці, Комсомольському та Новоазовську

Бойовики так званої "ДНР" створили молодіжну військово-патріотичну організацію "Молода гвардія — Юнармія" для "всебічного розвитку особистості".

Як повідомляють сайти бойовиків, конференція щодо створення організації пройшла в музеї Великої вітчизняної війни в Донецьку. Главою "Юнармії" обрали Віктора Пудака, чиновника "Міністерства молоді", який відповідає за "військово-патріотичне виховання". Про це інформує "Громадське".

Територіальні штаби організації вирішили створити в Донецьку, Горлівці, Комсомольському та Новоазовську.

Вступити в організацію можуть мешканці так званої "ДНР" віком від 8 до 35 років.

"Для учасників будуть організовані заняття з військово-прикладних видів спорту, планується проведення туристичних і краєзнавчих зльотів, спортивних змагань, екскурсій, пошукова і волонтерська робота", - описують мету "Юнармії" ресурси бойовиків.

Представник "народної міліції" Едуард Басурін заявив, що нова молодіжна організація необхідна для "всебічного розвитку особистості, підвищення престижу військової служби, зберігання патріотичних традицій, формування правильних життєвих поглядів".

Зазначимо, що в Росії з 2016 року діє дитячо-юнацький військово-патріотичний рух "Юнармія", створений Міністерством оборони.

Нагадаємо, що миронівський селищний голова Бахмутського району Донеччини, якому інкримінували посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, засуджений до 6 років позбавлення волі.