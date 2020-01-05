У Дрогобичі розпланували день "післякарантинного" туриста
Погодинний розклад дня опубліковано на сторінці Центру в Facebook, передає Укрінформ.
Так, розпочати мандрівку пропонують о 10:00 з піднімання на найвищу вежу міста. Тут же – у ратуші – можна побачити й унікальну колекцію ваг. Потому – спробувати на смак солену каву з соленим пирогом у гастрокав’ярні.
Після перекусу туристів відправляють на знайомство з сакральними пам’ятками – одним із найстаріших костелів у Галичині та однією з найбільших синагог Східної Європи.
Пообідати пропонують у найвідомішій їдальні №1 у приміщенні Ратуші. Потому – прогулянка однією з найкрасивіших вулиць Дрогобича – Панською (вул. Шевченка). Як зауважили в ТІЦ, саме тут, можна побачити безліч цікавих вілл, кам’яниць. Раніше на цій вулиці могли жити особи "панського роду" – нафтові барони, інтелігенція, поважні адвокати.
О 15:00 за планом – екскурсія в Палаці мистецтв, де можна побачити оригінальні фрески відомого митця Бруно Шульца. Потому – відвідування церкви св. Юра, яка збудована без жодного цвяха. Її називають "поемою в дереві".
Також серед запропонованих атракцій – відвідування одного з найстаріших підприємств у Європі – дрогобицької солеварні – та дзвінок із найстарішого у Дрогобичі ретротелефону.
На вечерю представники туристичної галузі Дрогобича пропонують скуштувати смачну рибу, запечену в соленому панцирі.
Нагадаємо, що на Закарпатті переконані, що після скасування карантину потік туристів відновлюватиметься поступово, а зросте – не раніше листопада 2020 року.
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