У ДТП з маршруткою в Житомирській області постраждали 24 людини, - ФОТО, ВІДЕО

Легковий автомобіль, що зіткнувся з автобусом, згорів

У Житомирській області на автодорозі зіткнулися мікроавтобус і легковий автомобіль, у результаті чого травми отримали 24 людини.

Автобус маршруту "Київ-Хмельницький" рухався в напрямку Житомира. Обставини аварії на цей момент невідомі, повідомляє пресслужба регіонального управління поліції.

За інформацією правоохоронців, в результаті ДТП травми різного ступеня тяжкості отримали водій і 21 пасажир мікроавтобуса, а також водій і пасажир легковика, загиблих немає.



Фото: Національна поліція

Аварія сталася сьогодні, 9 серпня, близько 13:10 поблизу села Тетерівка. У результаті зіткнення легковий БМВ загорівся.



Фото: Національна поліція

На час ліквідації наслідків аварії рух на цій ділянці траси обмежили.

Нагадаємо, що на Харківщині поліцейське авто потрапило у ДТП, шестеро постраждалих.