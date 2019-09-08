CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Житомирській області на автодорозі зіткнулися мікроавтобус і легковий автомобіль, у результаті чого травми отримали 24 людини.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У ДТП з маршруткою в Житомирській області постраждали 24 людини, - ФОТО, ВІДЕО
Легковий автомобіль, що зіткнувся з автобусом, згорів
Фото:Нацполіція
Автобус маршруту "Київ-Хмельницький" рухався в напрямку Житомира. Обставини аварії на цей момент невідомі, повідомляє пресслужба регіонального управління поліції.
За інформацією правоохоронців, в результаті ДТП травми різного ступеня тяжкості отримали водій і 21 пасажир мікроавтобуса, а також водій і пасажир легковика, загиблих немає.
Фото: Національна поліція
Аварія сталася сьогодні, 9 серпня, близько 13:10 поблизу села Тетерівка. У результаті зіткнення легковий БМВ загорівся.
Фото: Національна поліція
На час ліквідації наслідків аварії рух на цій ділянці траси обмежили.
Нагадаємо, що на Харківщині поліцейське авто потрапило у ДТП, шестеро постраждалих.
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