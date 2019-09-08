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У ДТП з маршруткою в Житомирській області постраждали 24 людини, - ФОТО, ВІДЕО

Легковий автомобіль, що зіткнувся з автобусом, згорів
У Житомирській області на автодорозі зіткнулися мікроавтобус і легковий автомобіль, у результаті чого травми отримали 24 людини.
У ДТП з маршруткою в Житомирській області постраждали 24 людини, - ФОТО, ВІДЕО Фото:Нацполіція

Автобус маршруту "Київ-Хмельницький" рухався в напрямку Житомира. Обставини аварії на цей момент невідомі, повідомляє пресслужба регіонального управління поліції.

За інформацією правоохоронців, в результаті ДТП травми різного ступеня тяжкості отримали водій і 21 пасажир мікроавтобуса, а також водій і пасажир легковика, загиблих немає.


Фото: Національна поліція

Аварія сталася сьогодні, 9 серпня, близько 13:10 поблизу села Тетерівка. У результаті зіткнення легковий БМВ загорівся.


Фото: Національна поліція

На час ліквідації наслідків аварії рух на цій ділянці траси обмежили.

Нагадаємо, що на Харківщині поліцейське авто потрапило у ДТП, шестеро постраждалих.

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