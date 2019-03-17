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У Харкові 18-річна дівчина стрибнула з багатоповерхівки

Від отриманих травм вона померла в лікарні
У Харкові з даху багатоповерхівки стрибнула 18-річна дівчина. Від отриманих травм вона померла в лікарні.
У Харкові 18-річна дівчина стрибнула з багатоповерхівки Фото: з відкритих джерел

Інцидент стався вдень 16 березня на вулиці Гвардійців Широнінців.

"На момент приїзду медиків постраждала перебувала в свідомості і повідомила, що хотіла покінчити життя самогубством", - повідомили в Нацполіції Харківської області.

Поліцією встановлено, що на даху будинку дівчина намагалася перерізати собі вени на руках і шиї за допомогою леза, а потім зістрибнула з даху.

Правоохоронці знайшли зошит померлої, в якій була передсмертна записка. Дівчина лікувалася від наркозалежності і раніше вже намагалася покінчити життя самогубством.

Відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України з позначкою "самогубство".

 
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17 03 2019 16:20
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