У Харкові 18-річна дівчина стрибнула з багатоповерхівки

Від отриманих травм вона померла в лікарні

У Харкові з даху багатоповерхівки стрибнула 18-річна дівчина. Від отриманих травм вона померла в лікарні.

Інцидент стався вдень 16 березня на вулиці Гвардійців Широнінців.

"На момент приїзду медиків постраждала перебувала в свідомості і повідомила, що хотіла покінчити життя самогубством", - повідомили в Нацполіції Харківської області.

Поліцією встановлено, що на даху будинку дівчина намагалася перерізати собі вени на руках і шиї за допомогою леза, а потім зістрибнула з даху.

Правоохоронці знайшли зошит померлої, в якій була передсмертна записка. Дівчина лікувалася від наркозалежності і раніше вже намагалася покінчити життя самогубством.

Відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України з позначкою "самогубство".