НОВИНИУ Харкові з даху багатоповерхівки стрибнула 18-річна дівчина. Від отриманих травм вона померла в лікарні.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Харкові 18-річна дівчина стрибнула з багатоповерхівки
Від отриманих травм вона померла в лікарні
Фото: з відкритих джерел
Інцидент стався вдень 16 березня на вулиці Гвардійців Широнінців.
"На момент приїзду медиків постраждала перебувала в свідомості і повідомила, що хотіла покінчити життя самогубством", - повідомили в Нацполіції Харківської області.
Поліцією встановлено, що на даху будинку дівчина намагалася перерізати собі вени на руках і шиї за допомогою леза, а потім зістрибнула з даху.
Правоохоронці знайшли зошит померлої, в якій була передсмертна записка. Дівчина лікувалася від наркозалежності і раніше вже намагалася покінчити життя самогубством.
Відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України з позначкою "самогубство".
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