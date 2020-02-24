У Холодному Яру рекордно рано розквітли тисячі підсніжників
Щоб забезпечити охорону популяції, місцеві екологи та студенти вже традиційно проводять в урочищі акцію "Первоцвіт", йдеться в сюжеті "UA: Перший",передає УКРІНФОРМ.
"Цього року зими майже не було. Ми вже 19-й рік поспіль приїжджаємо в урочище Холодний Яр для охорони підсніжників. І цьогоріч це найбільш ранній приїзд. Кліматичні зміни навряд чи вплинуть на популяцію підсніжників, бо рослини саме ранньоквітучі", – розповів директор Навчально-наукового інституту природничих та аграрних наук Максим Гаврилюк.
Волонтенри обгородили галявини з підсніжниками стрічками та встановили попереджувальні таблички. За словами організаторів, акція – волонтерська, тому потребує фінансової підтримки.
За словами завідувача філії "Холодний Яр" Національного заповідника "Чигирин" Богдана Легоняка, щороку популяція квіток поширюється: ділянки стають більшими за розмірами, деякі, розташовані поруч, зрослися – вже є такі, що сягають 12-13 гектарів.
Варто зазначити, що місцеві підсніжники – унікальні рослини. Вони характерні для гірської місцевості і, крім п’яти осередків-локалітетів у Холодному Яру, в Україні трапляються тільки в горах Криму.
Нагадаємо, що в Україну йде циклон з сильним вітром та снігом.
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