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У Холодному Яру рекордно рано розквітли тисячі підсніжників

"Цього року зими майже не було. Ми вже 19-й рік поспіль приїжджаємо в урочище Холодний Яр для охорони підсніжників. І цьогоріч це найбільш ранній приїзд"
У лісовому масиві Холодний Яр на Черкащині на площі понад 60 гектарів розквітла велика популяція підсніжника складчастого, занесеного до Червоної книги України.
У Холодному Яру рекордно рано розквітли тисячі підсніжників Підсніжники. Фото: igormelika.com.ua

Щоб забезпечити охорону популяції, місцеві екологи та студенти вже традиційно проводять в урочищі акцію "Первоцвіт", йдеться в сюжеті "UA: Перший",передає УКРІНФОРМ.

"Цього року зими майже не було. Ми вже 19-й рік поспіль приїжджаємо в урочище Холодний Яр для охорони підсніжників. І цьогоріч це найбільш ранній приїзд. Кліматичні зміни навряд чи вплинуть на популяцію підсніжників, бо рослини саме ранньоквітучі", – розповів директор Навчально-наукового інституту природничих та аграрних наук Максим Гаврилюк.

Волонтенри обгородили галявини з підсніжниками стрічками та встановили попереджувальні таблички. За словами організаторів, акція – волонтерська, тому потребує фінансової підтримки.

За словами завідувача філії "Холодний Яр" Національного заповідника "Чигирин" Богдана Легоняка, щороку популяція квіток поширюється: ділянки стають більшими за розмірами, деякі, розташовані поруч, зрослися – вже є такі, що сягають 12-13 гектарів.

Варто зазначити, що місцеві підсніжники – унікальні рослини. Вони характерні для гірської місцевості і, крім п’яти осередків-локалітетів у Холодному Яру, в Україні трапляються тільки в горах Криму.

Нагадаємо, що в Україну йде циклон з сильним вітром та снігом.

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24 02 2020 17:00
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