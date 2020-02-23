В Україну йде циклон з сильним вітром та снігом

"На добу 23 лютого хмарно з проясненнями. В Україні, крім південної частини, невеликий дощ та мокрий сніг"

У неділю, 23 лютого, в Україні посилиться вітер, вдень буде 4-9° тепла, на Прикарпатті та Одещині до 12°, очікується невеликий дощ та мокрий сніг. У Карпатах - хуртовини, вночі 2-7° морозу, вдень близько 0°.

Про це Укрінформу повідомили в Укргідрометцентрі.

"На добу 23 лютого хмарно з проясненнями. В Україні, крім південної частини, невеликий дощ та мокрий сніг. Вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с, пориви 17-22 м/с. Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, у західних та північних областях 0-5° тепла; вдень 4-9° тепла, на Прикарпатті та Одещині до 12°, у східних та Сумській областях 1-6° тепла", - йдеться в повідомленні.

Найбільше відчують погіршення погоди в Карпатах. 23 лютого там сніг, пориви вітру 25-30 м/с, хуртовини, на дорогах ожеледиця (І рівень небезпечності, жовтий); температура вночі 2-7° морозу, вдень близько 0°.

По Києву та області 23 лютого невеликий дощ та мокрий сніг. Вітер західний та південно-західний, 7-12 м/с, вранці та вдень пориви 17-22 м/с.Температура у Києві вночі 1-3° тепла, вдень 7-9° тепла. В області - вночі 0-5° тепла, вдень 4-9° тепла.

24 лютого по Україні у зв'язку з переміщенням активного циклону з заходу складні погодні умови: дощ та мокрий сніг (вночі в західних та місцями північних областях, вдень у східній частині значні опади), посилення вітру 17-22 м/с, вночі на Правобережжі, вдень в Україні місцями пориви 25-28 м/с (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий).

На 24 лютого в Україні прогнозуються складні погодні умови: посилення вітру 17-22 м/с, вночі на Правобережжі, вдень в усій Україні місцями пориви 25-28 м/с; часом дощ та мокрий сніг (вночі в західних та місцями північних областях, вдень у східній частині значні опади).

Температура впродовж доби 24 лютого 0-5° тепла (вночі на північному сході країни 1-3° морозу, вдень на півдні та Закарпатті 5-10° тепла).

У Карпатах 24 лютого мокрий сніг, вночі значний, хуртовини, посилення вітру 25-30 м/с, вночі пориви 40 м/с (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий). Температура протягом доби 0-5° морозу.

У Києві 24 лютого посилення вітру 17-22 м/с, вдень місцями пориви 25 м/с; дощ та мокрий сніг, вночі місцями значні опади; температура протягом доби 0-5° тепла.

25 лютого в Україні вночі у східних, вдень у західних та місцями північних областях невеликі опади; вітер північно-західний з переходом на південно-західний, 7-12 м/с, вночі у східній частині, вдень місцями в західних областях пориви 15-22 м/с; температура вночі від 1° тепла до 4° морозу, вдень 2-7° тепла, на Одещині та Закарпатті до 12°.

У Карпатах 25 лютого невеликий сніг, вітер південно-західний, 15-20 м/с, пориви 25 м/с, температура вночі 4-9° морозу, вдень від 1° морозу до 4° тепла. На дорогах ожеледиця.

У Києві 25 лютого вночі без опадів, вдень місцями невеликі опади; вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с; температура вночі від 1° тепла до 4° морозу, вдень 2-7° тепла.

Що ж до погоди у наступні два дні, то 26 лютого в Україні у західних та північних областях невеликий дощ, на решті території без опадів. 27 лютого в Україні дощ, на заході з мокрим снігом, вночі у центральних, південних та східних областях без опадів.

Температура вночі 0-5° тепла, 26 лютого у східній частині 1-6° морозу; вдень 4-10° тепла, на півдні, 26 лютого і на Прикарпатті до 13°, 27 лютого на заході 2-7° тепла.

У Карпатах мокрий сніг, температура вночі та вдень від 3° морозу 3° тепла.

У Києві 26 лютого невеликий, 27 лютого помірний дощ. Температура вночі 0-5° тепла, вдень 4-9°.

Нагадаємо, що поточне десятиліття може стати найспекотнішим за всю історію планети.