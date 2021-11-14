У єгипетському місті нашестя скорпіонів: троє людей померли, сотні постраждали
Про це заявили 12 листопада у Міністерстві охорони здоров’я країни, повідомляє "Громадське" з посиланням на BBC.
Унаслідок укусів постраждали загалом приблизно 450 людей.
У п'ятницю град і гроза в районі річки Ніл були особливо потужними. Сильний дощ регулярно вимиває скорпіонів на вулиці, часто разом зі зміями.
Медичним центрам у селах поблизу гір і пустель надали додаткові дози протиотрути, кажуть у МОЗ. Там бідкаються, що лікарі, які вакцинували людей проти коронавірусу, тепер змушені лікувати укуси скорпіонів.
Влада закликає людей залишатися вдома й уникати місць із великою кількістю дерев.
Наскільки небезпечні скорпіони?
За даними Академічного медичного центру США, укуси скорпіона рідко становлять загрозу для життя, але маленькі діти й літні люди ризикують зіткнутися із серйозними ускладненнями.
Лише приблизно 30 із понад 1500 видів скорпіонів виробляють достатньо токсичну отруту, щоб убити людину.
Серед симптомів, які відчуває людина під дією отрути, - утруднене дихання, посмикування м'язів і незвичні рухи головою.
Протиотруту використовують як профілактичний захід до появи симптомів, але вона може також спрацювати, коли симптоми вже з’явилися.
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