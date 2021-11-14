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У єгипетському місті нашестя скорпіонів: троє людей померли, сотні постраждали

Унаслідок укусів постраждали загалом приблизно 450 людей
У місті Асуан на півдні Єгипту внаслідок нападу скорпіонів загинули троє людей, ще сотні постраждали. Цих тварин винесло на вулиці внаслідок сильних штормів, після чого вони заполонили будинки.
У єгипетському місті нашестя скорпіонів: троє людей померли, сотні постраждали Жовтий скорпіон світиться в темряві, поки поїдає свою здобич в пустелі Негев в Ізраїлі. Ця пустеля була на другому місці серед десяти найбільш популярних туристичних напрямків у 2013 році.

Про це заявили 12 листопада у Міністерстві охорони здоров’я країни, повідомляє "Громадське" з посиланням на BBC.

Унаслідок укусів постраждали загалом приблизно 450 людей.

У п'ятницю град і гроза в районі річки Ніл були особливо потужними. Сильний дощ регулярно вимиває скорпіонів на вулиці, часто разом зі зміями.

Медичним центрам у селах поблизу гір і пустель надали додаткові дози протиотрути, кажуть у МОЗ. Там бідкаються, що лікарі, які вакцинували людей проти коронавірусу, тепер змушені лікувати укуси скорпіонів.

Влада закликає людей залишатися вдома й уникати місць із великою кількістю дерев.

Наскільки небезпечні скорпіони?

За даними Академічного медичного центру США, укуси скорпіона рідко становлять загрозу для життя, але маленькі діти й літні люди ризикують зіткнутися із серйозними ускладненнями.

Лише приблизно 30 із понад 1500 видів скорпіонів виробляють достатньо токсичну отруту, щоб убити людину.

Серед симптомів, які відчуває людина під дією отрути, - утруднене дихання, посмикування м'язів і незвичні рухи головою.

Протиотруту використовують як профілактичний захід до появи симптомів, але вона може також спрацювати, коли симптоми вже з’явилися.

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14 11 2021 11:03
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