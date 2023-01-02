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У кількох країнах ЄС зафіксували рекордно теплий початок року

02 січня 2023, 10:12
У кількох країнах ЄС зафіксували рекордно теплий початок року
Фото: ua.news.mail.ru
Після надзвичайно спекотного і сухого 2022 року європейські країни продовжили бити теплові рекорди 1 січня 2023 року.

Про це повідомляє канал BFMTV.

Перший день року, а стовпчик термометра побив рекорди на більшій частині Європи. У той час як 2022 рік завершився рекордними температурами, 2023 рік почався з такою ж вражаючою динамікою.

"Понад 120 міст у Франції побили рекорди", - сказав Патрік Марльєр, метеоролог і директор Agate Météo, в ефірі BFMTV. Так, протягом дня фіксувалися температури, близькі до 20 градусів.

"Це навіть найвища середньодобова температура, коли-небудь виміряна в період з 17 грудня по 15 лютого в Біарріці, і еквівалент "середнього" дня на початку липня", - підкреслив у Twitter метеоролог з Meteo France Франсуа Жобард.

В інших країнах Європи 1 січня кілька країн побили рекорди. "2023 рік починається з потужних теплових аномалій від 10 до 20°C в цей Новий рік над значною частиною Європи, між північною Францією і росією", - зазначив Франсуа Жобард.

У Варшаві Національне метеорологічне агентство оголосило про "новий максимальний температурний рекорд для Польщі в січні і новий зимовий максимальний температурний рекорд для Варшави". У польській столиці стовпчик термометра наблизився до позначки 19°C (а точніше 18,9°C).

У Нідерландах експерт Кес ван дер Леун поділився у Twitter температурним рекордом для містечка Де Білт, що поблизу Утрехта, на 1 січня.

"Ласкаво просимо в 2023 рік. Нам знадобилося менше години, щоб відчути тут найспекотнішу температуру січня за всю історію спостережень: 15,6 ⁰C, яка побила попередній 122-річний рекорд на 0,5 ⁰C", - написав він.

У Данії Метеорологічний інститут країни також повідомив про новий тепловий рекорд січня. "О 4:50 ранку в Ебеді на Лолланді було зафіксовано 12,6 градусів тепла (...), попередній рекорд становив 12,4 градусів, зафіксований 10 січня 2005 року", - йдеться у повідомленні Метеорологічного інституту.

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