У Кличка назвали суму, необхідну для заміни всіх маршруток автобусами

Усов назвав таку суму "непідйомною" для міста і додав, що міжнародні установи також не могли б виділити під це кошти

На закупку і оснащення автобусів на заміну маршруток у Києві знадобиться 15 мільярдів гривень.

Про це заявив заступник голови Київської міської державної адміністрації Костянтин Усов.

За його словами, щоб замінити всі маршрутки на вулицях міста, треба придбати щонайменше 1 тис повнорозмірних автобусів. Нові автобуси коштуватимуть 10 мільярдів гривень, іще 5 мільярдів треба на оснащення виробничої бази.

Усов назвав таку суму "непідйомною" для міста і додав, що міжнародні установи також не могли б виділити під це кошти.

Водночас приватним перевізникам на придбання нових маршруток, за оцінками Усова, треба мінімум 6 мільярдів гривень. Утім, він підкреслив, що вони можуть придбати і вживані автобуси в інших країнах, які б відповідали новим вимогам КМДА.

КМДА ввела нові вимоги до приватних перевізників: тепер маршрутки мають бути обладнані кондиціонерами та дотримуватися температурного режиму.

На 12 маршрутів Києва вийшли автобуси нового зразка.

На одному із них курсують гібридні автобуси Volvo, які перевізник купив у Люксембурзі.

Раніше в КМДА казали, що для відмови від маршруток потрібен 231 автобус, 172 тролейбуси та 62 трамваї.