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У Кличка назвали суму, необхідну для заміни всіх маршруток автобусами

Усов назвав таку суму "непідйомною" для міста і додав, що міжнародні установи також не могли б виділити під це кошти
На закупку і оснащення автобусів на заміну маршруток у Києві знадобиться 15 мільярдів гривень.
У Кличка назвали суму, необхідну для заміни всіх маршруток автобусами Фото: КМДА
Про це заявив заступник голови Київської міської державної адміністрації Костянтин Усов.
 
За його словами, щоб замінити всі маршрутки на вулицях міста, треба придбати щонайменше 1 тис повнорозмірних автобусів. Нові автобуси коштуватимуть 10 мільярдів гривень, іще 5 мільярдів треба на оснащення виробничої бази.
 
Усов назвав таку суму "непідйомною" для міста і додав, що міжнародні установи також не могли б виділити під це кошти.
 
Водночас приватним перевізникам на придбання нових маршруток, за оцінками Усова, треба мінімум 6 мільярдів гривень. Утім, він підкреслив, що вони можуть придбати і вживані автобуси в інших країнах, які б відповідали новим вимогам КМДА.
 
КМДА ввела нові вимоги до приватних перевізників: тепер маршрутки мають бути обладнані кондиціонерами та дотримуватися температурного режиму.
 
На 12 маршрутів Києва вийшли автобуси нового зразка. 
 
На одному із них курсують гібридні автобуси Volvo, які перевізник купив у Люксембурзі.
 
Раніше в КМДА казали, що для відмови від маршруток потрібен 231 автобус, 172 тролейбуси та 62 трамваї.
 
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19 08 2021 10:52
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