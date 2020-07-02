Blablacar буде продавати квитки на автобуси
Про це повідомляє прес-служба BlaBlaCar, передає Інтерфакс-Україна,зазначає "Економічна правда".
Як зазначається, на тестовому етапі автобусні поїздки з'являться у невеликої кількості користувачів платформи, а потім будуть доступні для всіх користувачів.
Пасажири зможуть прямо на BlaBlaCar купувати квитки на автобус у тисяч регулярних перевізників у всій Україні завдяки технологіям Busfor.
Купуючи автобусні квитки онлайн, користувачі BlaBlaCar отримають додаткові переваги.
Наприклад, зможуть заздалегідь обирати посадкові місця в автобусі онлайн і купувати квитки. Більше не потрібно зайвий раз приїжджати до каси автовокзалу.
Надійність купівлі квитка забезпечується за рахунок прямого підключення BlaBlaCar до системи продажів автобусних квитків Busfor", - йдеться в прес-релізі.
При цьому, як зазначають у "BlaBlaCar Україна", для класичних поїздок з попутниками все залишається, як і раніше.
Очікується, що інтеграція транспортних рішень (карпулінгу та автобусів) приверне на платформу більше користувачів.
"Автобусні перевезення - один із найдоступніших і гнучких видів транспорту в Україні. Однак галузь та її основні гравці - перевізники та автобусні станції - потребують збільшення пасажиропотоку, насамперед за рахунок залучення молодої та активної аудиторії.
Доступ до багатомільйонної активної клієнтської бази BlaBlaCar, яка часто мандрує, зміг би стимулювати ще динамічніший розвиток онлайн-продажів автобусних квитків", - заявляє гендиректор Busfor в Україні Олександр Павлович.
Нагадаємо, що Міжнародний карпулінговий сервіс BlaBlaCar закрив операцію з купівлі сервісу з пошуку та купівлі автобусних квитків Busfor та почав інтегрувати його у свій бізнес.
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