Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Blablacar буде продавати квитки на автобуси

Купуючи автобусні квитки онлайн, користувачі BlaBlaCar отримають додаткові переваги
Українська платформа карпулінгового сервісу BlaBlaCar запустила функцію купівлі квитків на автобуси, яку забезпечує автобусний перевізник Busfor.
Blablacar буде продавати квитки на автобуси

Про це повідомляє прес-служба BlaBlaCar, передає Інтерфакс-Україна,зазначає "Економічна правда".

Як зазначається, на тестовому етапі автобусні поїздки з'являться у невеликої кількості користувачів платформи, а потім будуть доступні для всіх користувачів.

Пасажири зможуть прямо на BlaBlaCar купувати квитки на автобус у тисяч регулярних перевізників у всій Україні завдяки технологіям Busfor.

Купуючи автобусні квитки онлайн, користувачі BlaBlaCar отримають додаткові переваги.

Наприклад, зможуть заздалегідь обирати посадкові місця в автобусі онлайн і купувати квитки. Більше не потрібно зайвий раз приїжджати до каси автовокзалу.

Надійність купівлі квитка забезпечується за рахунок прямого підключення BlaBlaCar до системи продажів автобусних квитків Busfor", - йдеться в прес-релізі.

При цьому, як зазначають у "BlaBlaCar Україна", для класичних поїздок з попутниками все залишається, як і раніше.

Очікується, що інтеграція транспортних рішень (карпулінгу та автобусів) приверне на платформу більше користувачів. 

"Автобусні перевезення - один із найдоступніших і гнучких видів транспорту в Україні. Однак галузь та її основні гравці - перевізники та автобусні станції - потребують збільшення пасажиропотоку, насамперед за рахунок залучення молодої та активної аудиторії.

Доступ до багатомільйонної активної клієнтської бази BlaBlaCar, яка часто мандрує, зміг би стимулювати ще динамічніший розвиток онлайн-продажів автобусних квитків", - заявляє гендиректор Busfor в Україні Олександр Павлович.

Нагадаємо, що Міжнародний карпулінговий сервіс BlaBlaCar закрив операцію з купівлі сервісу з пошуку та купівлі автобусних квитків Busfor та почав інтегрувати його у свій бізнес.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

07 02 2020 15:00
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Всеукраїнський молодіжний конкурс есе: "Згода будує"

Всеукраїнський молодіжний конкурс есе: "Згода будує"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.