Blablacar буде продавати квитки на автобуси

Українська платформа карпулінгового сервісу BlaBlaCar запустила функцію купівлі квитків на автобуси, яку забезпечує автобусний перевізник Busfor.

Про це повідомляє прес-служба BlaBlaCar, передає Інтерфакс-Україна,зазначає "Економічна правда".

Як зазначається, на тестовому етапі автобусні поїздки з'являться у невеликої кількості користувачів платформи, а потім будуть доступні для всіх користувачів.

Пасажири зможуть прямо на BlaBlaCar купувати квитки на автобус у тисяч регулярних перевізників у всій Україні завдяки технологіям Busfor.

Купуючи автобусні квитки онлайн, користувачі BlaBlaCar отримають додаткові переваги.

Наприклад, зможуть заздалегідь обирати посадкові місця в автобусі онлайн і купувати квитки. Більше не потрібно зайвий раз приїжджати до каси автовокзалу.

Надійність купівлі квитка забезпечується за рахунок прямого підключення BlaBlaCar до системи продажів автобусних квитків Busfor", - йдеться в прес-релізі.

При цьому, як зазначають у "BlaBlaCar Україна", для класичних поїздок з попутниками все залишається, як і раніше.

Очікується, що інтеграція транспортних рішень (карпулінгу та автобусів) приверне на платформу більше користувачів.

"Автобусні перевезення - один із найдоступніших і гнучких видів транспорту в Україні. Однак галузь та її основні гравці - перевізники та автобусні станції - потребують збільшення пасажиропотоку, насамперед за рахунок залучення молодої та активної аудиторії.

Доступ до багатомільйонної активної клієнтської бази BlaBlaCar, яка часто мандрує, зміг би стимулювати ще динамічніший розвиток онлайн-продажів автобусних квитків", - заявляє гендиректор Busfor в Україні Олександр Павлович.

Нагадаємо, що Міжнародний карпулінговий сервіс BlaBlaCar закрив операцію з купівлі сервісу з пошуку та купівлі автобусних квитків Busfor та почав інтегрувати його у свій бізнес.