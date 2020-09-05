У КМДА розповіли, як працюватимуть літні майданчики в умовах карантину

Заклади мають поінформувати клієнтів про встановлені обмеження на своїх вебсайтах, сторінках у соцмережах та при проведенні запису телефоном

У Київській міській державній адміністрації затвердили вимоги до роботи літніх та сезонних майданчиків кафе та ресторанів в умовах карантину.

Про це йдеться на офіційному сайті КМДА, пише "Громадське".

"У Києві в рамках першого етапу послаблень протиепідемічних обмежень зможуть працювати літні та сезонні майданчики закладів громадського харчування. Вимоги до їх роботи в умовах карантину затверджено розпорядженням керівника робіт з ліквідації надзвичайних ситуацій", - йдеться у повідомленні.

Серед вимог вказують на такі:

відстань між місцями для сидіння за сусідніми столиками має становити не менше 1,5 м;

за одним столиком можуть сидіти не більш як два клієнти (без урахування дітей молодше 14 років).

замовлення мають здійснюватися та видаватися дистанційно: через спеціально облаштоване вікно або вхідні двері закладу;

офіціант може приймати чи видавати замовлення лише за умови дотримання відстані не менше 1,5 метра між ним та клієнтом.

місце видачі замовлень та розрахунку має бути облаштоване столиком чи поличкою для передачі замовлення без особистого контакту з клієнтом – і таким чином, щоб унеможливити вхід відвідувачів всередину закладу.

має бути забезпечена можливість безготівкового (безконтактного розрахунку);

меню має бути розміщене для ознайомлення поруч із місцем прийняття-видачі замовлень без можливості його видачі клієнтам.

Також закладам необхідно дотримуватися загальних протиепідемічних вимог та дезінфекційних заходів: щоденна термометрія, забезпечення персоналу засобами індивідуального захисту на 5 днів, організація централізованого збору використаних масок і рукавичок та їхньої утилізації.

На входах має відбуватися санітарний контроль для відвідувачів, аби не допускати людей з ознаками ГРВІ. Клієнти мають бути в масках та очікувати своєї черги поза межами приміщень. Заклади мають забезпечити маркування відстані у 1,5 м для відвідувачів, що чекають своєї черги.

Також заклади мають встановити дозатори чи диспенсери з антисептиком. Дезінфекційні заходи мають проводити щодві години робочого часу, а дезінфекцію контактних поверхонь та посуду - після кожного відвідувача.

Окрім того, заклади мають поінформувати клієнтів про встановлені обмеження на своїх вебсайтах, сторінках у соцмережах та при проведенні запису телефоном.

Нагадаємо, що Уряд України з 11 травня пом'якшує карантин для малого та середнього бізнесу