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У КМДА розповіли, як працюватимуть літні майданчики в умовах карантину

Заклади мають поінформувати клієнтів про встановлені обмеження на своїх вебсайтах, сторінках у соцмережах та при проведенні запису телефоном
У Київській міській державній адміністрації затвердили вимоги до роботи літніх та сезонних майданчиків кафе та ресторанів в умовах карантину.
У КМДА розповіли, як працюватимуть літні майданчики в умовах карантину Фото: italia-ru.com

Про це йдеться на офіційному сайті КМДА, пише "Громадське".

"У Києві в рамках першого етапу послаблень протиепідемічних обмежень зможуть працювати літні та сезонні майданчики закладів громадського харчування. Вимоги до їх роботи в умовах карантину затверджено розпорядженням керівника робіт з ліквідації надзвичайних ситуацій", - йдеться у повідомленні.

Серед вимог вказують на такі:

  • відстань між місцями для сидіння за сусідніми столиками має становити не менше 1,5 м;
  • за одним столиком можуть сидіти не більш як два клієнти (без урахування дітей молодше 14 років).
  • замовлення мають здійснюватися та видаватися дистанційно: через спеціально облаштоване вікно або вхідні двері закладу;
  • офіціант може приймати чи видавати замовлення лише за умови дотримання відстані не менше 1,5 метра між ним та клієнтом.
  • місце видачі замовлень та розрахунку має бути облаштоване столиком чи поличкою для передачі замовлення без особистого контакту з клієнтом – і таким чином, щоб унеможливити вхід відвідувачів всередину закладу.
  • має бути забезпечена можливість безготівкового (безконтактного розрахунку);
  • меню має бути розміщене для ознайомлення поруч із місцем прийняття-видачі замовлень без можливості його видачі клієнтам.

Також закладам необхідно дотримуватися загальних протиепідемічних вимог та дезінфекційних заходів: щоденна термометрія, забезпечення персоналу засобами індивідуального захисту на 5 днів, організація централізованого збору використаних масок і рукавичок та їхньої утилізації.

На входах має відбуватися санітарний контроль для відвідувачів, аби не допускати людей з ознаками ГРВІ. Клієнти мають бути в масках та очікувати своєї черги поза межами приміщень. Заклади мають забезпечити маркування відстані у 1,5 м для відвідувачів, що чекають своєї черги.

Також заклади мають встановити дозатори чи диспенсери з антисептиком. Дезінфекційні заходи мають проводити щодві години робочого часу, а дезінфекцію контактних поверхонь та посуду - після кожного відвідувача.

Окрім того, заклади мають поінформувати клієнтів про встановлені обмеження на своїх вебсайтах, сторінках у соцмережах та при проведенні запису телефоном.

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09 05 2020 15:44
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