У КМДА розповіли, як працюватимуть літні майданчики в умовах карантину
Про це йдеться на офіційному сайті КМДА, пише "Громадське".
"У Києві в рамках першого етапу послаблень протиепідемічних обмежень зможуть працювати літні та сезонні майданчики закладів громадського харчування. Вимоги до їх роботи в умовах карантину затверджено розпорядженням керівника робіт з ліквідації надзвичайних ситуацій", - йдеться у повідомленні.
Серед вимог вказують на такі:
- відстань між місцями для сидіння за сусідніми столиками має становити не менше 1,5 м;
- за одним столиком можуть сидіти не більш як два клієнти (без урахування дітей молодше 14 років).
- замовлення мають здійснюватися та видаватися дистанційно: через спеціально облаштоване вікно або вхідні двері закладу;
- офіціант може приймати чи видавати замовлення лише за умови дотримання відстані не менше 1,5 метра між ним та клієнтом.
- місце видачі замовлень та розрахунку має бути облаштоване столиком чи поличкою для передачі замовлення без особистого контакту з клієнтом – і таким чином, щоб унеможливити вхід відвідувачів всередину закладу.
- має бути забезпечена можливість безготівкового (безконтактного розрахунку);
- меню має бути розміщене для ознайомлення поруч із місцем прийняття-видачі замовлень без можливості його видачі клієнтам.
Також закладам необхідно дотримуватися загальних протиепідемічних вимог та дезінфекційних заходів: щоденна термометрія, забезпечення персоналу засобами індивідуального захисту на 5 днів, організація централізованого збору використаних масок і рукавичок та їхньої утилізації.
На входах має відбуватися санітарний контроль для відвідувачів, аби не допускати людей з ознаками ГРВІ. Клієнти мають бути в масках та очікувати своєї черги поза межами приміщень. Заклади мають забезпечити маркування відстані у 1,5 м для відвідувачів, що чекають своєї черги.
Також заклади мають встановити дозатори чи диспенсери з антисептиком. Дезінфекційні заходи мають проводити щодві години робочого часу, а дезінфекцію контактних поверхонь та посуду - після кожного відвідувача.
Окрім того, заклади мають поінформувати клієнтів про встановлені обмеження на своїх вебсайтах, сторінках у соцмережах та при проведенні запису телефоном.
Нагадаємо, що Уряд України з 11 травня пом'якшує карантин для малого та середнього бізнесу
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