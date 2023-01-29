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У Колумбії правоохоронці вилучили рекордну кількість кокаїну

29 січня 2023, 11:10
У Колумбії правоохоронці вилучили рекордну кількість кокаїну
Фото: Global Look Press
У 2022 році правоохоронцями в Колумбії було вилучено більше кокаїну, ніж будь-якого іншого року за всю історію спостережень.

Про це повідомляє Reuters.

За підсумками 2022 року сили безпеки вилучили 671 тонну наркотиків, що перевищує показник 2021 приблизно на 1,7 тонни. У 2020 та 2019 роках поліція та спецслужби вилучали 505 та 428 тонн кокаїну відповідно.

"Необхідно боротися з незаконними доходами від незаконного обігу наркотиків, які породжують зло у нашій країні", - заявив міністр оборони Іван Веласкес.

Дані показали, що в провінціях Наріно, Болівар та Вальє-дель-Каука було зроблено найбільшу кількість вилучень минулого року.

Виробництво та незаконний обіг кокаїну вважаються головною рушійною силою майже шістдесятирічного збройного конфлікту в Колумбії, внаслідок якого загинуло понад 450 тисяч людей, а мільйони стали переміщеними особами.

Нагадаємо, раніше ми писали про роль darknetу в геополітиці.

кокаїнзлочинністьнаркоторгівля

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