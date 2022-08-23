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У кожній новобудові тепер обов'язкові бомбосховища, президент підписав закон

Орган державного архітектурно-будівельного контролю може відмовити у видачі сертифіката про готовність будівлі до експлуатації, якщо забудовник належним чином не виконає необхідні умови з обладнання бомбосховища
Президент Володимир Зеленський підписав закон про обов’язкову наявність бомбосховища у кожній новобудові.
У кожній новобудові тепер обов
Про це йдеться у відповідному документі, опублікованому на сайті Верховної Ради України.
 
Згідно з положеннями законопроєкту №7398, передбачається термінове розгортання в Україні мережі бомбосховищ, зокрема й у всіх новобудовах. Містобудівна документація повинна включати інформацію про інженерно-технічні заходи цивільного захисту. В іншому випадку вона не підлягає затвердженню.
 
Також в законі чітко прописане положення, що орган державного архітектурно-будівельного контролю може відмовити у видачі сертифіката про готовність будівлі до експлуатації, якщо забудовник належним чином не виконає необхідні умови з обладнання бомбосховища.
 
Крім основних заходів безпеки, питання про які постало гостріше, ніж будь-коли через війну проти Росії, в законопроєкті №7398 містяться положення про обов’язкову наявність інженерно-технічних засобів для евакуації маломобільних громадян у будівлях, де постійно проживають більш як 50 людей та в спорудах, де тимчасово можуть розміщуватися понад 100 осіб.
 
Також закон спрощує процедуру передачі земельної ділянки для розміщення об’єктів цивільного захисту та визначає, як потрібно утримувати в належному стані об’єкт укриття. 
 
Як повідомлялося, законопроєкт про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення вимог цивільного захисту під час планування та забудови територій був зареєстрований у парламенті 22 травня.
 
Його розроблено з метою вжиття додаткових заходів у сфері будівельної діяльності, пов’язаних із захистом населення від вибухів, вибухових хвиль, ураження небезпечними хімічними, радіоактивними та біологічно небезпечними речовинами.
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23 08 2022 10:09
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