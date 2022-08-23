У кожній новобудові тепер обов'язкові бомбосховища, президент підписав закон

Орган державного архітектурно-будівельного контролю може відмовити у видачі сертифіката про готовність будівлі до експлуатації, якщо забудовник належним чином не виконає необхідні умови з обладнання бомбосховища

Президент Володимир Зеленський підписав закон про обов’язкову наявність бомбосховища у кожній новобудові.

Про це йдеться у відповідному документі, опублікованому на сайті Верховної Ради України.

Згідно з положеннями законопроєкту №7398, передбачається термінове розгортання в Україні мережі бомбосховищ, зокрема й у всіх новобудовах. Містобудівна документація повинна включати інформацію про інженерно-технічні заходи цивільного захисту. В іншому випадку вона не підлягає затвердженню.

Також в законі чітко прописане положення, що орган державного архітектурно-будівельного контролю може відмовити у видачі сертифіката про готовність будівлі до експлуатації, якщо забудовник належним чином не виконає необхідні умови з обладнання бомбосховища.

Крім основних заходів безпеки, питання про які постало гостріше, ніж будь-коли через війну проти Росії, в законопроєкті №7398 містяться положення про обов’язкову наявність інженерно-технічних засобів для евакуації маломобільних громадян у будівлях, де постійно проживають більш як 50 людей та в спорудах, де тимчасово можуть розміщуватися понад 100 осіб.

Також закон спрощує процедуру передачі земельної ділянки для розміщення об’єктів цивільного захисту та визначає, як потрібно утримувати в належному стані об’єкт укриття.

Як повідомлялося, законопроєкт про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення вимог цивільного захисту під час планування та забудови територій був зареєстрований у парламенті 22 травня.

Його розроблено з метою вжиття додаткових заходів у сфері будівельної діяльності, пов’язаних із захистом населення від вибухів, вибухових хвиль, ураження небезпечними хімічними, радіоактивними та біологічно небезпечними речовинами.