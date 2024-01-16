В кожній російській ракеті є критичні компоненти зі західних країн, але повна сила санкцій щодо рф могла б змусити путіна до поступок.

Про це український президент Володимир Зеленський у виступі на економічному форумі в Давосі, повідомляє Укрінформ.

"Ми говорили про блокування транзиту підсанкційних товарів у Калінінград, але відповіддю було - "не ескалюйте". Повна сила санкцій могла би змусити путіна до поступок. Через «не ескалюйте» час було втрачено, і життя багатьох наших найдосвідченіших воїнів, які боролися з 2014 року, були втрачені. Деякі можливості були втрачені. Урок зрозумілий. Всі думали, що росія має ракети, які не можна збивати. "Петріоти" збивають все. Багато хто боявся наслідків, якщо Україна отримає зброю дальнього ураження, а в результаті росія лише втрачає більше. Ми чули, що росія ніколи не дозволить "зернового коридору" без її залучення. Майже 16 млн тонн вантажів було транспортовано нашими портами, і ми можемо довести, що росія примириться з повною втратою свого Чорноморського флоту, який тероризував комерційні судна. Нам потрібно здобути перевагу в повітрі для України, як ми отримали перевагу в Чорному морі", - заявив Зеленський на Всесвітньому економічному форумі.

Він додав, що партнери знають, що необхідно і в яких кількостях, це дозволить прогресувати на землі.

"Лише два дні тому ми довели, що Україна може навіть уражати дуже цінні російські військові літаки, які ніхто раніше не збивав. Багато санкційних кроків затримувалися на місяці, навіть роки, тому що вони стикалися з обуренням чи погрозами з Росії. Але жодна з цих погроз не справдилася. Кожне обурення виявилося лише блефом. І як можна бути задоволеними санкціями проти Росії чи експортним контролем, якщо вони навіть не блокують її виробництво ракет? В кожній російській ракеті є критичні компоненти із західних країн. Дюжини компонентів. У кожній ракеті. І це правда. Це факт. І звісно, я вдячний за кожний санкційний пакет. Дякую партнерам, дякую вам. Але наближення миру буде нагородою для всіх, хто переймається про те, щоб забезпечити, щоб санкції дотримувалися на 100%", - підсумував український лідер.

Вчора у Давосі розпочався Всесвітній економічний форум, який триватиме до 19 січня і буде скликана під темою "Відновлення довіри", щоб забезпечити важливий простір для того, щоб зробити крок назад і зосередитися на фундаментальних принципах довіри, включаючи прозорість, послідовність і підзвітність.