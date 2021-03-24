У Кремлі заявляють, що Путін вакцинувався проти COVID-19
Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Путін зробив щеплення проти COVID-19 і "почуває себе добре", повідомляє "Громадське". Він зазначив, що вже наступного дня президент повернеться до роботи.
Водночас Кремль не опублікував жодного фото чи відео з вакцинації Володимира Путіна, як це робили лідери інших країн, щоб показати приклад своїм громадянам. Там кажуть, що Путіну "не подобається" увага камер.
"Президент і так, як бачите, досить значну частину свого робочого часу присвячує заходам, бесідам та нарадам, пов'язаним з вакцинацією, з виробництвом вакцин, і т.д. Тому президент для пропаганди вакцин робить дуже багато і так", - сказав Дмитро Пєсков та додав, що людям "доведеться повірити на слово" у щеплення Путіна.
Окрім того, прессекретар президента РФ не уточнив, якою саме вакциною щепили Путіна. Росія має три власні препарати, які, як зазначав Пєсков, "однаково надійні та ефективні".
"Ми свідомо не говоримо, яке саме щеплення отримає президент, зазначаючи, що всі три російські вакцини абсолютно надійні і ефективні", - сказав він.
Нагадаємо, що у Кремлі заявили, що Путіну не можна робити щеплення російською вакциною
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