У Кривому Розі маршрутка після ДТП вилетіла на тротуар

Водій маршрутного таксі їхав на "жовтий" сигнал світлофора. Водій за кермом Geely не пропустив маршрутку під час повороту

17 травня в Кривому Розі біля зупинки громадського транспорту "Ювілейна" сталася ДТП з постраждалими. Зіткнулися маршрутне таксі, що прямувало за маршрутом №261, і автомобіль Geely.

Від сили удару маршрутка вилетіла з проїжджої частини на тротуар. На момент аварії в салоні маршрутного таксі були пасажири, повідомляє Перший Криворізький.

Повідомляється, що водій маршрутного таксі їхав на "жовтий" сигнал світлофора. Водій за кермом Geely не пропустив маршрутку під час повороту.

В результаті зіткнення, за попередньою інформацією, постраждали дві людини. Серед постраждалих - пасажир маршрутного таксі і водій Geely, яка перебувала в шоковому стані.

На місці працюють співробітники бригади швидкої допомоги, поліцейські, слідчі і нацгвардійці.

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