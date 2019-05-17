CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ17 травня в Кривому Розі біля зупинки громадського транспорту "Ювілейна" сталася ДТП з постраждалими. Зіткнулися маршрутне таксі, що прямувало за маршрутом №261, і автомобіль Geely.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Кривому Розі маршрутка після ДТП вилетіла на тротуар
Водій маршрутного таксі їхав на "жовтий" сигнал світлофора. Водій за кермом Geely не пропустив маршрутку під час повороту
Фото: 1kr.ua
Від сили удару маршрутка вилетіла з проїжджої частини на тротуар. На момент аварії в салоні маршрутного таксі були пасажири, повідомляє Перший Криворізький.
Повідомляється, що водій маршрутного таксі їхав на "жовтий" сигнал світлофора. Водій за кермом Geely не пропустив маршрутку під час повороту.
В результаті зіткнення, за попередньою інформацією, постраждали дві людини. Серед постраждалих - пасажир маршрутного таксі і водій Geely, яка перебувала в шоковому стані.
На місці працюють співробітники бригади швидкої допомоги, поліцейські, слідчі і нацгвардійці.
Нагадпємо, що у Росії перекинувся автобус з українцями, постраждала 21 людина.
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17 05 2019 21:57 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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