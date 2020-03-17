У Києві банда вкрала 100 тисяч медичних масок, погрожуючи зброєю

Потерпілі розповіли, що викрадені маски на суму близько 1 млн гривень вони придбали у різних місцях упродовж декількох тижнів та вирішили їх реалізувати через знайомих

У Києві правоохоронці затримали групу зловмисників, які під погрозою зброї 13 березня вкрали у підприємців 100 тисяч медичних масок.

Про це повідомила прокуратура столиці, передає "Громадське".

Потерпілі розповіли, що викрадені маски на суму близько 1 млн гривень вони придбали у різних місцях упродовж декількох тижнів та вирішили їх реалізувати через знайомих. Під час зустрічі з покупцями та перевантаження товару до їхнього авто, на місце події під’їхав автомобіль, з якого вибігла група чоловіків у спецодягу зі зброєю.

Представившись працівниками СБУ та погрожуючи зброєю, чоловіки поклали потерпілих на землю, довантажили товар та без будь-яких пояснень роз’їхались в різні напрямки.

Правоохоронцям вдалося встановити трьох причетних до злочину та затримати їх. Розбійниками виявилися мешканці Києва та Київської області віком від 26 до 42 років, які не мають жодного стосунку до правоохоронних органів та вчинили злочин, що заволодіти дефіцитними медичними масками для їх подальшого перепродажу.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманим особам про підозру у вчиненні злочину передбаченого ч. 4 ст. 187 КК України та обрання запобіжного заходу. Тривають заходи зі встановлення і затримання інших учасників злочину.

Речниця прокуратури Надія Максимець у коментарі hromadske розповіла, що більшість масок (близько 96 тисяч) вдалося знайти, але кілька тисяч зловмисники встигли реалізувати. Зараз вирішується подальша доля цих засобів. За законом їх мають повернути на зберігання власникам, однак в умовах дефіциту розглядають варіант дійти порозуміння з власниками та спрямувати їх на потреби держави. Поки що остаточного рішення немає.

Нагадаємо, що на час карантину Укрпошта припинить стягнення плати за зберігання посилок українців, навіть, якщо термін безкоштовного зберігання посилки вичерпається.