"Укрпошта" не стягуватиме плати за зберігання посилок, за якими не прийшли вчасно

"З 17 березня 2020 р. і до закінчення карантину в усіх об’єктах поштового зв’язку плата за зберігання реєстрованих поштових відправлень, зокрема "Укрпошта Експрес", "Укрпошта Стандарт" та "Укрпошта SmartBox" не стягується"

На час карантину Укрпошта припинить стягнення плати за зберігання посилок українців, навіть, якщо термін безкоштовного зберігання посилки вичерпається.

Про це повідомляють у пресслужбі Міністерства інфраструктури, передає "Громадське".

Таке рішення в Укрпошті ухвалили у зв'язку із запровадженням карантину. Там вважають, що це дозволить зменшити черги у відділеннях та можливості для поширення вірусу.

«З 17 березня 2020 р. і до закінчення карантину в усіх об’єктах поштового зв’язку плата за зберігання реєстрованих поштових відправлень, зокрема «Укрпошта Експрес», «Укрпошта Стандарт» та «Укрпошта SmartBox» не стягується», — повідомляють в Мінінфраструктури.

Там уточнюють, що плата не стягуватиметься також за зберігання імпортних посилок з-за кордону.

Напередодні у відділеннях Укрпошти почали малювати спеціальні лінії, які показуватимуть відстані, на яких мають перебувати громадяни одне від одного, щоб зменшити ймовірність передачі вірусів.

Нагадаємо, що сьогодні, 17 березня з 23-ої години київський метрополітен припиняє перевезення пасажирів. Попередньо до 3 квітня.