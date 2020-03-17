"Укрпошта" не стягуватиме плати за зберігання посилок, за якими не прийшли вчасно
Про це повідомляють у пресслужбі Міністерства інфраструктури, передає "Громадське".
Таке рішення в Укрпошті ухвалили у зв'язку із запровадженням карантину. Там вважають, що це дозволить зменшити черги у відділеннях та можливості для поширення вірусу.
«З 17 березня 2020 р. і до закінчення карантину в усіх об’єктах поштового зв’язку плата за зберігання реєстрованих поштових відправлень, зокрема «Укрпошта Експрес», «Укрпошта Стандарт» та «Укрпошта SmartBox» не стягується», — повідомляють в Мінінфраструктури.
Там уточнюють, що плата не стягуватиметься також за зберігання імпортних посилок з-за кордону.
Напередодні у відділеннях Укрпошти почали малювати спеціальні лінії, які показуватимуть відстані, на яких мають перебувати громадяни одне від одного, щоб зменшити ймовірність передачі вірусів.
Нагадаємо, що сьогодні, 17 березня з 23-ої години київський метрополітен припиняє перевезення пасажирів. Попередньо до 3 квітня.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО "Спонсор" Радикальної партії Рибалка перераховує виручку на офшори, – ЗМІ
- ФОТО Уряд затвердив проект бюджету з доходами 876,9 млрд грн, - ІНФОГРАФІКА
- ФОТО Податкова панщина: лише 20% українців вважають існуючі податки справедливими, - ІНФОГРАФІКА
- Чи загрожує Україні енергетична криза?Ціни на електричну енергію для непобутових споживачів із запровадженням нової моделі ринку вже протягом найближчого місяця зростуть на 5-6%. Це підтверджує і офіційна заява Міністра енергетики та вугільної промисловості, який апелює до того, що в Україні тариф як для населення, так і для промисловості у 2-2,7 рази нижчий, ніж в сусідніх Білорусії та РФ
- Гривна все сильнее. Хорошо это или плохо и как теперь с этим жить?