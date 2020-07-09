У Києві дві школи закрили на карантин "Сьогодні прийнято рішення щодо двух шкіл у зв'язку з випадками захворювання"

Через коронавірус у Києві закрили на карантин дві школи. У Держпродспоживслужбі запевняють, що перевірки проходять щодня.

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Про це в коментарі РБК-Україна повідомив голова Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан. Він додав, що у разі спалаху коронавірусу, буде прийматися рішення про продовження канікулярного періоду. "Сьогодні прийнято рішення щодо двух шкіл у зв'язку з випадками захворювання",- сказав Рубан. Рубан відмітив, що перевірки в закладах освіти тривають протягом місяця. Нагадаємо, що 7 вересня в Україні 138 068 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2 877 летальних, 62 606 пацієнтів одужали.

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