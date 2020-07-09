CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЧерез коронавірус у Києві закрили на карантин дві школи. У Держпродспоживслужбі запевняють, що перевірки проходять щодня.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Києві дві школи закрили на карантин
"Сьогодні прийнято рішення щодо двух шкіл у зв'язку з випадками захворювання"
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Про це в коментарі РБК-Україна повідомив голова Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан.
Він додав, що у разі спалаху коронавірусу, буде прийматися рішення про продовження канікулярного періоду.
"Сьогодні прийнято рішення щодо двух шкіл у зв'язку з випадками захворювання",- сказав Рубан.
Рубан відмітив, що перевірки в закладах освіти тривають протягом місяця.
Нагадаємо, що 7 вересня в Україні 138 068 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2 877 летальних, 62 606 пацієнтів одужали.
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