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У Києві дві школи закрили на карантин

"Сьогодні прийнято рішення щодо двух шкіл у зв'язку з випадками захворювання"
Через коронавірус у Києві закрили на карантин дві школи. У Держпродспоживслужбі запевняють, що перевірки проходять щодня.
У Києві дві школи закрили на карантин facebook.com/koda.gov.ua_1

Про це в коментарі РБК-Україна повідомив голова Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан.

Він додав, що у разі спалаху коронавірусу, буде прийматися рішення про продовження канікулярного періоду.

"Сьогодні прийнято рішення щодо двух шкіл у зв'язку з випадками захворювання",- сказав Рубан.

Рубан відмітив, що перевірки в закладах освіти тривають протягом місяця.

Нагадаємо, що 7 вересня в Україні 138 068 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2 877 летальних, 62 606 пацієнтів одужали.

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07 09 2020 13:40
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