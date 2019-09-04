У Києві "Нацкорпус" і "Нацдружини" пікетують МВС та Адміністрацію президента
Акція проходить без партійних прапорів, інформує кореспондент theБабеля з місця подій.
Учасники зібралися перед станцією метро "Арсенальна", після чого розділилися на дві колони і попрямували до силових відомств та до АП на Банкову.
Фото: thebabel.com.ua
Активісти "Нацкорпусу" та "Нацдружин" вимагають від влади взяти під варту і заарештувати рахунки та майно першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського, учасників схеми — Ігоря Гладковського, Віталія Жукова, Андрія Рогози, керівництва ДК "Укроборонпром", а також директорів усіх державних підприємств, які були учасниками схеми. Всім винним в розкраданні оборонного бюджету пропонують призначити максимальні строки позбавлення волі з конфіскацією майна.
Фото: thebabel.com.ua
Також вимагають опублікувати матеріали всіх кримінальних проваджень, пов'язаних з розкраданням коштів оборонного бюджету, а від генерального прокурора очікують щотижневих звітів про розслідування кримінальних проваджень за розкрадання в "оборонці".
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО ЗМІ опублікували відео, як український снайпер ліквідовує бойовика на Донбасі
- ВІДЕО В Африці будують "живу стіну" із дерев навколо Сахари, - ВІДЕО
- ВІДЕО У Канаді зняли фільм рідкісною мовою, якою володіє близько 20 людей у світі, - ВІДЕО
- "Кіборг" Олександр Терещенко: "Я усвідомив для себе, що суїцид – це гріх і слабкість""Треба максимально щасливо жити, чимось займатися. І головне – не жаліти себе і не намагатися розчулити когось. Одразу налаштувати себе, що треба зосередитися на технічних моментах – нема рук, а як мені самому їсти? Я показав, щоб мені пришили ложку до напульсника, напульсник одягав на культю, все – їв сам"
- Маятник Фуко для України