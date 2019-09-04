У Києві "Нацкорпус" і "Нацдружини" пікетують МВС та Адміністрацію президента

Активісти партії "Національний корпус" і громадської організації "Національні дружини" вийшли з пікетом під Генеральну прокуратуру, МВС, СБУ та Адміністрацію президента.

Акція проходить без партійних прапорів, інформує кореспондент theБабеля з місця подій.

Учасники зібралися перед станцією метро "Арсенальна", після чого розділилися на дві колони і попрямували до силових відомств та до АП на Банкову.



Фото: thebabel.com.ua

Активісти "Нацкорпусу" та "Нацдружин" вимагають від влади взяти під варту і заарештувати рахунки та майно першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського, учасників схеми — Ігоря Гладковського, Віталія Жукова, Андрія Рогози, керівництва ДК "Укроборонпром", а також директорів усіх державних підприємств, які були учасниками схеми. Всім винним в розкраданні оборонного бюджету пропонують призначити максимальні строки позбавлення волі з конфіскацією майна.



Фото: thebabel.com.ua

Також вимагають опублікувати матеріали всіх кримінальних проваджень, пов'язаних з розкраданням коштів оборонного бюджету, а від генерального прокурора очікують щотижневих звітів про розслідування кримінальних проваджень за розкрадання в "оборонці".