У Києві перейменували Московську вулицю

8 вересня у Києві голосували за перейменування вулиці Московської на вулицю Князів Острозьких. Комісія Київської міської ради з питань місцевого самоврядування спершу не підтримала перейменування через іншу пропозицію від депутатки "Європейської Солідарності".Однак зрештою Київська міська рада проголосувала за перейменування Московської на честь князів Острозьких.

Джерело: lb.ua

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у Telegram. "Рада не підтримала правку "ЄС". Вони вирішили не позоритися і підтримати перейменування Московської на Князів Острозьких. Алілуя!", – додала депутатка міськради Ксенія Семенова. Загалом у цей день перейменували ще близько 40 столичних вулиць, провулків та площ, назви яких пов’язані з Росією та радянським минулим. Раніше повідомлялось, що Мінкульт рекомендував перейменувати вулиці на честь російських діячів, які не мали стосунку до України.

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