RSS
НОВИНИ

У Києві перейменували Московську вулицю

8 вересня у Києві голосували за перейменування вулиці Московської на вулицю Князів Острозьких. Комісія Київської міської ради з питань місцевого самоврядування спершу не підтримала перейменування через іншу пропозицію від депутатки "Європейської Солідарності".Однак зрештою Київська міська рада проголосувала за перейменування Московської на честь князів Острозьких.
У Києві перейменували Московську вулицю Джерело: lb.ua

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у Telegram.

"Рада не підтримала правку "ЄС". Вони вирішили не позоритися і підтримати перейменування Московської на Князів Острозьких. Алілуя!", – додала депутатка міськради Ксенія Семенова.

Загалом у цей день перейменували ще близько 40 столичних вулиць, провулків та площ, назви яких пов’язані з Росією та радянським минулим.

Раніше повідомлялось, що Мінкульт рекомендував перейменувати вулиці на честь російських діячів, які не мали стосунку до України.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

08 09 2022 16:55
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
росія зализує рани, несе втрату боєздатності і має поганих керівників – генерал Марк Гертлінг аналізує бойові дії на Півдні України

росія зализує рани, несе втрату боєздатності і має поганих керівників – генерал Марк Гертлінг аналізує бойові дії на Півдні України

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.