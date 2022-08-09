НОВИНИ8 вересня у Києві голосували за перейменування вулиці Московської на вулицю Князів Острозьких. Комісія Київської міської ради з питань місцевого самоврядування спершу не підтримала перейменування через іншу пропозицію від депутатки "Європейської Солідарності".Однак зрештою Київська міська рада проголосувала за перейменування Московської на честь князів Острозьких.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Києві перейменували Московську вулицю
Джерело: lb.ua
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у Telegram.
"Рада не підтримала правку "ЄС". Вони вирішили не позоритися і підтримати перейменування Московської на Князів Острозьких. Алілуя!", – додала депутатка міськради Ксенія Семенова.
Загалом у цей день перейменували ще близько 40 столичних вулиць, провулків та площ, назви яких пов’язані з Росією та радянським минулим.
Раніше повідомлялось, що Мінкульт рекомендував перейменувати вулиці на честь російських діячів, які не мали стосунку до України.
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