У Києві СБУ вилучила партію підроблених тестів на коронавірус
Як повідомили в пресслужбі СБУ, товар ввозили з Туреччини, повідомляє "Громадське". Контрабанду ховали контейнерах з одягом.
Препарати онкологічної групи та фальшиві експрес-тести ділки доставляли в Україну з Туреччини.
"Таке транспортування також не дозволяло дотримуватись температурного режиму, що могло призвести до тяжких наслідків для здоров’я наших громадян", - написали в СБУ.
Правоохоронці зазначають, що ліки і тести продавали без жодної дозвільної документації через інтернет та особисто клієнтам. Продукцію зловмисники зберігали в антисанітарних умовах у підвальному приміщенні в столиці.
Фото: Служба Безпеки України / Громадське
Загалом товару вилучили на майже мільйон гривень.
Наразі проводяться невідкладні слідчі (розшукові) дії для встановлення всіх осіб, причетних до протиправної діяльності та притягнення їх до кримінальної відповідальності.
Раніше департамент кіберполіції виявив та оштрафував у Київській області мешканця Ірпеня, який продавав підроблені тести на коронавірус. Один такий збував за 750 гривень.
Нагадаємо, що Грузія слідом за Іспанією відмовилась від тестів китайської компанії
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