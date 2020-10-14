Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

У Києві відбувається марш на честь Дня захисника України

У центрі Києва, в парку ім. Тараса Шевченка, стартував марш патріотичних та націоналістичних організацій на честь Дня захисника України.
У Києві відбувається марш на честь Дня захисника України Фото: rbc.ua

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", в парку ім. Тараса Шевченка до 14:00 середи зібралися декілька тисяч осіб: представники патріотичних і націоналістичних організацій та партій, ветерани АТО/ООС, члени військово-патріотичних товариств, військові реконструктори тощо, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

В акції до Дня захисника України беруть участь члени націоналістичних партій ВО "Свобода", "Національний корпус", "Правий сектор", Конгрес українських націоналістів, "УНА-УНСО", а також видно символіку добровольчого руху "ОУН", "Карпатської Січі", "Сокола" й організації "Центурія".

З собою учасники ходи принесли національну символіку, червоно-чорні прапори і партійні прапори.

Крім Дня захисника України, присутні також відзначають День українського козацтва, християнське свято Покрови Пресвятої Богородиці і День створення Української повстанської армії.

Перед початком руху колони в парку Шевченка відбулося урочисте віче за участю ветеранів УПА, АТО/ООС, волонтерів та представників націоналістичних партій.

Очікується, що колона учасників пройде з парку бульваром Шевченка вниз до Бессарабської площі, а далі Хрещатиком до майдану Незалежності, після чого учасники акції вирушать до будівлі Офісу президента на Банковій, щоб висловити свої вимоги.

Читайте також: Націоналісти вийшли на марш УПА в Києві, - ФОТО, ВІДЕО

 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

14 10 2020 16:27
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Яке джерело опалення краще для заміського будинку?

Яке джерело опалення краще для заміського будинку?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.