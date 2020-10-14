У Києві відбувається марш на честь Дня захисника України
Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", в парку ім. Тараса Шевченка до 14:00 середи зібралися декілька тисяч осіб: представники патріотичних і націоналістичних організацій та партій, ветерани АТО/ООС, члени військово-патріотичних товариств, військові реконструктори тощо, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
В акції до Дня захисника України беруть участь члени націоналістичних партій ВО "Свобода", "Національний корпус", "Правий сектор", Конгрес українських націоналістів, "УНА-УНСО", а також видно символіку добровольчого руху "ОУН", "Карпатської Січі", "Сокола" й організації "Центурія".
З собою учасники ходи принесли національну символіку, червоно-чорні прапори і партійні прапори.
Крім Дня захисника України, присутні також відзначають День українського козацтва, християнське свято Покрови Пресвятої Богородиці і День створення Української повстанської армії.
Перед початком руху колони в парку Шевченка відбулося урочисте віче за участю ветеранів УПА, АТО/ООС, волонтерів та представників націоналістичних партій.
Очікується, що колона учасників пройде з парку бульваром Шевченка вниз до Бессарабської площі, а далі Хрещатиком до майдану Незалежності, після чого учасники акції вирушать до будівлі Офісу президента на Банковій, щоб висловити свої вимоги.
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