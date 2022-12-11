Українська жіноча збірна з греко-римської боротьби вийшла у фінал Кубка світу

У фіналі українська жіноча збірна змагатиметься зі збірною Китаю

Жіноча національна збірна України з греко-римської боротьби пробилася до фіналу Кубка світу, повідомляє прес-служба Федерації.

У 3 раунді українки перемогли збірну Японії з рахунком 5:5. Перемогу у своїх спарингах здобули Аліна Грушина, Юлія Ткач-Остапчук, Ірина Бондар, Тетяна Сова-Ріжко та Алла Белінська.

У фіналі українська жіноча збірна змагатиметься зі збірною Китаю.

Фінальні поєдинки Кубку світу розпочнуться сьогодні опівночі.