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У Київській області вводять нові графіки відключень світла

03 січня 2023, 14:34
У Київській області вводять нові графіки відключень світла
Фото: з вільних джерел
Відсьогодні у Київській області починають діяти нові графіки стабілізаційних відключень.

Про це повідомляє ДТЕК.

Так, для рівномірності та почерговості відключень світла споживачі були поділені на чотири групи, замість двох, як було раніше.

Нові графіки складаються з трьох категорій:

-Білий колір на графіку: в цей час планується включення світла.

-Сірий колір на графіку: в ці години світла не буде.

-Світло-сірий колір на графіку: можливі відключення, якщо дисбаланс в енергосистемі буде збільшуватись.

Ознайомитись з новим графіком відключень можна тут.

Раніше повідомлялось, що через аномально теплу погоду "Укренерго" до 14:00 не планує відключень світла.

ДТЕКграфік відкючення світла

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