ЗДОРОВ'Я НОВИНИНаціональна комісія з охорони здоров’я Китаю за минулу добу зареєструвала в країні 101 новий випадок захворювання на коронавірус.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Китаї - рекордна за три місяці кількість випадків COVID-19
Зазначається, що востаннє така велика кількість випадків захворювання на коронавірус у КНР була виявлена 13 квітня
Фото: з вільних джерел
Про це повідомляє CNA, зазначає "Укрінформ".
"Китай заявив про 101 новий випадок коронавірусу, найвищий добовий показник за минулі три місяці", - йдеться у повідомленні.
За даними Комісії, зі 101 нового випадку 98 були виявлені у північно-західному Сіньцзян-Уйгурському автономному районі.
Ще три випадки COVID-19 вважають завезеними з-за кордону.
Зазначається, що востаннє така велика кількість випадків захворювання на коронавірус у КНР була виявлена 13 квітня. Тоді було оголошено про 108 заражень.
Всього в країні вже зареєстровано 84 060 людей із COVID-19.
Нагадаємо, що станом на 9:00 29 липня в Україні зафіксовано 1022 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19
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