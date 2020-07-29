У Китаї - рекордна за три місяці кількість випадків COVID-19

Зазначається, що востаннє така велика кількість випадків захворювання на коронавірус у КНР була виявлена 13 квітня

Національна комісія з охорони здоров’я Китаю за минулу добу зареєструвала в країні 101 новий випадок захворювання на коронавірус.

Про це повідомляє CNA, зазначає "Укрінформ".

"Китай заявив про 101 новий випадок коронавірусу, найвищий добовий показник за минулі три місяці", - йдеться у повідомленні.

За даними Комісії, зі 101 нового випадку 98 були виявлені у північно-західному Сіньцзян-Уйгурському автономному районі.

Ще три випадки COVID-19 вважають завезеними з-за кордону.

Зазначається, що востаннє така велика кількість випадків захворювання на коронавірус у КНР була виявлена 13 квітня. Тоді було оголошено про 108 заражень.

Всього в країні вже зареєстровано 84 060 людей із COVID-19.

Нагадаємо, що станом на 9:00 29 липня в Україні зафіксовано 1022 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19