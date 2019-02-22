У Лас-Вегасі вперше за 10 років випав сніг
У місті 20 лютого випало близько півдюйма (1,27 сантиметра) снігу. У відомстві зазначили, що це є рекордом для цієї дати, повідомляє "Громадське" з посиланням на CBS News.
В околицях Лас-Вегаса зафіксували від 2,5 до 7,5 сантиметрів снігу.
Зазначається, що це кількість опадів, яку можна виміряти. До цього - 10, 17 та 18 лютого - в місті декілька разів випадала невелика кількість снігу.
В останній раз суттєва кількість снігу випадала в місті в грудні 2008 року, тоді кількість опадів склала майже 9 сантиметрів. Рекорд за цим показником було встановлено 21 січня 1978 року, коли в місті випало 18,8 сантиметра снігу.
Як повідомляє CBS News, через негоду в п’ятницю скасували заняття в школах, декілька автострад були закриті, а в аеропорту скасували близько 100 рейсів.
"У нас немає снігоочисних машин", - сказала представниця аеропорту Крістін Крюс.
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