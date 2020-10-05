ЗДОРОВ'Я НОВИНИКількість госпіталізованих хворих на COVID-19 по країні не перевищує 15% від загальної кількості заражених коронавірусом.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У лікарнях - не більше 15% від загальної кількості заражених коронавірусом - Степанов
Рішення щодо госпіталізації приймає лікар, він приймає це рішення виходячи з тих стандартів медичної допомоги, що затверджено МОЗ"
Максим Степанов / Фото: Укрінформ
Про це заявив глава МОЗ Максим Степанов на брифінгу, повідомляє кореспондент "Укрінформу".
"Рішення щодо госпіталізації приймає лікар, він приймає це рішення виходячи з тих стандартів медичної допомоги, що затверджено МОЗ. Рішення приймається щодо стану перебігу хвороби - чи є, чи немає супутніх хвороб. Якщо подивитись на загальну кількість госпіталізації і заповненість ліжок в цілому по Україні, то цей показник не перевищує 15%",- сказав Степанов.
Нагадаємо, що в Україні станом на 10 травня зафіксовано 15 232 випадки коронавірусної хвороби
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