Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У Луцьку на хабарі затримали топ-чиновника Держгеокадастру

"Перебуваючи на посаді в.о. начальника управління Держгеокадастру у Волинській області, чиновник вимагав від підприємця 20 тисяч доларів США неправомірної вигоди"
У Луцьку на хабарі 20 тисяч доларів затримали високопоставленого чиновника Держгеокадастру Олеся Іващенка. Він ще недавно був в.о. начальника управління кадастрової служби у Волинській області, а потім його перевели на посаду заступника начальника управління у Сумах.
У Луцьку на хабарі затримали топ-чиновника Держгеокадастру Фото: facebook.com / ДЗЕ НПУ

"Перебуваючи на посаді в.о. начальника управління Держгеокадастру у Волинській області, чиновник вимагав від підприємця 20 тисяч доларів США неправомірної вигоди (еквівалент в національній валюті 552 тисячі гривень). Зазначена сума включала вирішення таких питань: скерування проекту землеустрою на експертизу і його подальше узгодження посадовими особами Держгеокадастру України. До моменту призначення на нову посаду, а саме на посаду одного із заступників начальника Держгеокадастру в Сумській області, чиновник підписав всі необхідні документи для проведення відповідної експертизи", - заявили в поліції, повідомляє LB.ua.

3 квітня під час отримання грошей підозрюваного затримали.


Фото: lutsk.rayon.in.ua

Кримінальне провадження відкрито за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу.

На початку лютого 2019 року заступник начальника відділу земкадастру у Васильківському районі попався на хабарі $10,5 тис.

Нагадаємо, що співробітники Служби безпеки викрили директора одного з комунальних підприємств Львівської міської ради на вимаганні хабара у 4,7 млн гривень.

 
 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

03 04 2019 22:57
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Хочеш миру – готуйся до війни: Ветеран АТО Андрій Кудабеков вчить виживати в умовах небезпеки

Хочеш миру – готуйся до війни: Ветеран АТО Андрій Кудабеков вчить виживати в умовах небезпеки

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.