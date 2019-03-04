У Луцьку на хабарі затримали топ-чиновника Держгеокадастру "Перебуваючи на посаді в.о. начальника управління Держгеокадастру у Волинській області, чиновник вимагав від підприємця 20 тисяч доларів США неправомірної вигоди"

У Луцьку на хабарі 20 тисяч доларів затримали високопоставленого чиновника Держгеокадастру Олеся Іващенка. Він ще недавно був в.о. начальника управління кадастрової служби у Волинській області, а потім його перевели на посаду заступника начальника управління у Сумах.

Фото: facebook.com / ДЗЕ НПУ

"Перебуваючи на посаді в.о. начальника управління Держгеокадастру у Волинській області, чиновник вимагав від підприємця 20 тисяч доларів США неправомірної вигоди (еквівалент в національній валюті 552 тисячі гривень). Зазначена сума включала вирішення таких питань: скерування проекту землеустрою на експертизу і його подальше узгодження посадовими особами Держгеокадастру України. До моменту призначення на нову посаду, а саме на посаду одного із заступників начальника Держгеокадастру в Сумській області, чиновник підписав всі необхідні документи для проведення відповідної експертизи", - заявили в поліції, повідомляє LB.ua. 3 квітня під час отримання грошей підозрюваного затримали.

Фото: lutsk.rayon.in.ua Кримінальне провадження відкрито за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу. На початку лютого 2019 року заступник начальника відділу земкадастру у Васильківському районі попався на хабарі $10,5 тис. Нагадаємо, що співробітники Служби безпеки викрили директора одного з комунальних підприємств Львівської міської ради на вимаганні хабара у 4,7 млн гривень.

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