У Луцьку на хабарі затримали топ-чиновника Держгеокадастру
"Перебуваючи на посаді в.о. начальника управління Держгеокадастру у Волинській області, чиновник вимагав від підприємця 20 тисяч доларів США неправомірної вигоди (еквівалент в національній валюті 552 тисячі гривень). Зазначена сума включала вирішення таких питань: скерування проекту землеустрою на експертизу і його подальше узгодження посадовими особами Держгеокадастру України. До моменту призначення на нову посаду, а саме на посаду одного із заступників начальника Держгеокадастру в Сумській області, чиновник підписав всі необхідні документи для проведення відповідної експертизи", - заявили в поліції, повідомляє LB.ua.
3 квітня під час отримання грошей підозрюваного затримали.
Фото: lutsk.rayon.in.ua
Кримінальне провадження відкрито за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу.
На початку лютого 2019 року заступник начальника відділу земкадастру у Васильківському районі попався на хабарі $10,5 тис.
Нагадаємо, що співробітники Служби безпеки викрили директора одного з комунальних підприємств Львівської міської ради на вимаганні хабара у 4,7 млн гривень.
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