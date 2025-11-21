Колишній євродепутат Британії отримав тюремний строк за російські хабарі

За даними прокурорів, Волошин давав Гіллу конкретні завдання щодо підтримки українського політика Віктора Медведчука.

Колишнього члена Європейського парламенту від Великої Британії Натана Гілла засудили до 10,5 років увʼязнення за отримання хабарів від українського депутата Олега Волошина та просування проросійських заяв.

Про це повідомляє Independent.

Гілла визнали винним у отриманні понад €45 тисяч у 2018—2019 роках за проросійські заяви та публікації в медіа щодо війни в Україні. За даними прокурорів, Волошин давав Гіллу конкретні завдання щодо підтримки українського політика Віктора Медведчука. Зокрема, у 2019 році Гілл отримав €5 тисяч за виступ на проросійському телеканалі «112 Україна» після відкриття кримінальної справи проти Медведчука.

Крім того, ексдепутат організував презентацію "Мирного плану для Донбасу" Медведчука у Європарламенті. За кожне правопорушення Гілл очікував отримати кілька тисяч фунтів або євро готівкою.

Під час судового процесу 26 вересня 2025 року Гілл визнав вісім звинувачень у хабарництві, але заперечував ширшу "змову з метою хабарництва". Його адвокат наголосив на "гарній репутації" клієнта та стверджував, що він «щиро турбувався про ситуацію на сході України».

Гілл був обраний членом Європарламенту у 2014 році від партії UKIP і пізніше представляв Brexit. Після виходу Великої Британії з ЄС у 2020 році він очолював виборчу кампанію партії Reform UK у парламенті Уельсу, але залишив партію того ж року.

Волошина в Україні заочно судять за державну зраду, а проти нього введено санкції України, США, ЄС, Канади та Великої Британії.

Правопорушення Гілла викрили після його затримання в аеропорту Манчестера 13 вересня 2021 року. У його телефоні знайшли повідомлення від Волошина з конкретними інструкціями.