Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Колишній євродепутат Британії отримав тюремний строк за російські хабарі

21 листопада 2025, 21:19
Колишній євродепутат Британії отримав тюремний строк за російські хабарі
Фото: Getty Images
За даними прокурорів, Волошин давав Гіллу конкретні завдання щодо підтримки українського політика Віктора Медведчука.

Колишнього члена Європейського парламенту від Великої Британії Натана Гілла засудили до 10,5 років увʼязнення за отримання хабарів від українського депутата Олега Волошина та просування проросійських заяв.

Про це повідомляє Independent.

Гілла визнали винним у отриманні понад €45 тисяч у 2018—2019 роках за проросійські заяви та публікації в медіа щодо війни в Україні. За даними прокурорів, Волошин давав Гіллу конкретні завдання щодо підтримки українського політика Віктора Медведчука. Зокрема, у 2019 році Гілл отримав €5 тисяч за виступ на проросійському телеканалі «112 Україна» після відкриття кримінальної справи проти Медведчука.

Крім того, ексдепутат організував презентацію "Мирного плану для Донбасу" Медведчука у Європарламенті. За кожне правопорушення Гілл очікував отримати кілька тисяч фунтів або євро готівкою.

Під час судового процесу 26 вересня 2025 року Гілл визнав вісім звинувачень у хабарництві, але заперечував ширшу "змову з метою хабарництва". Його адвокат наголосив на "гарній репутації" клієнта та стверджував, що він «щиро турбувався про ситуацію на сході України».

Гілл був обраний членом Європарламенту у 2014 році від партії UKIP і пізніше представляв Brexit. Після виходу Великої Британії з ЄС у 2020 році він очолював виборчу кампанію партії Reform UK у парламенті Уельсу, але залишив партію того ж року.

Волошина в Україні заочно судять за державну зраду, а проти нього введено санкції України, США, ЄС, Канади та Великої Британії.

Правопорушення Гілла викрили після його затримання в аеропорту Манчестера 13 вересня 2021 року. У його телефоні знайшли повідомлення від Волошина з конкретними інструкціями.

хабаріБританіяВіктор Медведчук

Останні матеріали

російські зв'язки Епштейна. Роль КДБ у фінансуванні Трампа і техномагнатів. Частина 4 – Дейв Трой
Політика
російські зв'язки Епштейна. Роль КДБ у фінансуванні Трампа і техномагнатів. Частина 4 – Дейв Трой
Переклад iPress – 21 листопада 2025, 13:49
Репортаж із Варшави. Як реагувати на посилення тиску з боку путіна – Деніел Фрід
Політика
Репортаж із Варшави. Як реагувати на посилення тиску з боку путіна – Деніел Фрід
Переклад iPress – 21 листопада 2025, 08:32
Як вести переговори з росією. Враховуйте історію, право і передусім Україну – Тімоті Снайдер
Політика
Як вести переговори з росією. Враховуйте історію, право і передусім Україну – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 20 листопада 2025, 23:25
План Віткоффа-Дмітрієва: російська димова завіса, що веде Зеленського до політичної смерті. Що робити Європі
Політика
План Віткоффа-Дмітрієва: російська димова завіса, що веде Зеленського до політичної смерті. Що робити Європі
Переклад iPress – 20 листопада 2025, 16:29
Трамп прагне, щоб Німеччина очолила сили НАТО в Європі. Чому здивовані німецькі військові – The Times
Політика
Трамп прагне, щоб Німеччина очолила сили НАТО в Європі. Чому здивовані німецькі військові – The Times
Переклад iPress – 20 листопада 2025, 11:19
Весь цей час Трамп діяв у зв'язці з путіним. І тепер за це розплачуватися доведеться Європі та Україні – Філліпс О'Брайен
Політика
Весь цей час Трамп діяв у зв'язці з путіним. І тепер за це розплачуватися доведеться Європі та Україні – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 20 листопада 2025, 08:57
США таємно розробили новий план припинення війни в Україні. Що привезли
Політика
США таємно розробили новий план припинення війни в Україні. Що привезли "посланці миру" до Києва
Переклад iPress – 19 листопада 2025, 16:49
Мистецтво путіна не домовлятися і його наслідки. Трамп буде змушений наслідувати
Політика
Мистецтво путіна не домовлятися і його наслідки. Трамп буде змушений наслідувати "скільки потрібно" Байдена – Голман Дженкінс
Переклад iPress – 19 листопада 2025, 11:44
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється