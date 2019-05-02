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У Маріуполі інструктор водіння попався п'яним за кермом навчальної машини

На нього склали адмінпротокол
Патрульні Маріуполя зупинили водія автошколи, який порушив Правила дорожнього руху і сів за кермо п'яним.
У Маріуполі інструктор водіння попався п Фото: з відкритих джерел

Під час патрулювання Центрального району інспектори помітили навчальний автомобіль автошколи, який стояв ближче, ніж за 30 м до зупинки маршруток. Поліцейські вирішили зробити зауваження і поспілкуватися з порушником, повідомляє прес-служба поліції Донецької області.

Ним виявився 54-річний викладач автошколи, який мав очевидні ознаки алкогольного сп'яніння.

Від проходження тесту на визначення стану алкогольного сп'яніння на місці чоловік відмовився, зате погодився проїхати до медичного закладу. Прибувши до будівлі наркології, водій знову відмовився від процедур. Правоохоронці склали стосовно порушника адмінпротокол.

Нагадаємо, що за півроку з вини п’яних водіїв в Україні сталося понад дві тисячі ДТП, із них понад 340 – із потерпілими.

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05 02 2019 12:57
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