У Маріуполі інструктор водіння попався п'яним за кермом навчальної машини

Патрульні Маріуполя зупинили водія автошколи, який порушив Правила дорожнього руху і сів за кермо п'яним.

Під час патрулювання Центрального району інспектори помітили навчальний автомобіль автошколи, який стояв ближче, ніж за 30 м до зупинки маршруток. Поліцейські вирішили зробити зауваження і поспілкуватися з порушником, повідомляє прес-служба поліції Донецької області.

Ним виявився 54-річний викладач автошколи, який мав очевидні ознаки алкогольного сп'яніння.

Від проходження тесту на визначення стану алкогольного сп'яніння на місці чоловік відмовився, зате погодився проїхати до медичного закладу. Прибувши до будівлі наркології, водій знову відмовився від процедур. Правоохоронці склали стосовно порушника адмінпротокол.