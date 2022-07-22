ВІДПОЧИНОК НОВИНИВнаслідок обстрілів у Маріуполі зруйновано мозаїки української художниці-шістдесятниці Алли Горської.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Маріуполі внаслідок обстрілів зруйновано мозаїки художниці Алли Горської
Створення мозаїки тривало з 23 травня до 12 червня 1967 року
Фото: Instagram / art.mrpl
Про це повідомив фотограф Євген Нікіфоров та журналіст і фотограф Іван Станіславський.
Зруйнували роботи "Дерево Життя" та "Боривітер". Їх створила в інтер'єрі ресторану "Україна" бригада митців: Алла Горська, Віктор Зарецький, Галина Зубченко, Борис Плаксій, Григорій Пришедько за участі В. Прахніна та Надії Світличної.
Створення мозаїки тривало з 23 травня до 12 червня 1967 року.
Мозаїка Алли Горської
Фото: Instagram / art.mrpl
Мозаїка Алли Горської
Фото: Instagram / art.mrpl
Мозаїка Алли Горської
Фото: Instagram / art.mrpl
Однак, одна мозаїка вціліла.
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22 07 2022 15:56 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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