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У Маріуполі внаслідок обстрілів зруйновано мозаїки художниці Алли Горської

Створення мозаїки тривало з 23 травня до 12 червня 1967 року
Внаслідок обстрілів у Маріуполі зруйновано мозаїки української художниці-шістдесятниці Алли Горської.
У Маріуполі внаслідок обстрілів зруйновано мозаїки художниці Алли Горської Фото: Instagram / art.mrpl

Про це повідомив фотограф Євген Нікіфоров та журналіст і фотограф Іван Станіславський.

Зруйнували роботи "Дерево Життя" та "Боривітер". Їх створила в інтер'єрі ресторану "Україна" бригада митців: Алла Горська, Віктор Зарецький, Галина Зубченко, Борис Плаксій, Григорій Пришедько за участі В. Прахніна та Надії Світличної.

Створення мозаїки тривало з 23 травня до 12 червня 1967 року.

Мозаїка Алли Горської

Фото: Instagram / art.mrpl

Мозаїка Алли Горської

Фото: Instagram / art.mrpl

Мозаїка Алли Горської

Фото: Instagram / art.mrpl

Однак, одна мозаїка вціліла.

 

 
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22 07 2022 15:56
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