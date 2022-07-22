У Маріуполі внаслідок обстрілів зруйновано мозаїки художниці Алли Горської

Створення мозаїки тривало з 23 травня до 12 червня 1967 року

Внаслідок обстрілів у Маріуполі зруйновано мозаїки української художниці-шістдесятниці Алли Горської.

Про це повідомив фотограф Євген Нікіфоров та журналіст і фотограф Іван Станіславський.

Зруйнували роботи "Дерево Життя" та "Боривітер". Їх створила в інтер'єрі ресторану "Україна" бригада митців: Алла Горська, Віктор Зарецький, Галина Зубченко, Борис Плаксій, Григорій Пришедько за участі В. Прахніна та Надії Світличної.

Створення мозаїки тривало з 23 травня до 12 червня 1967 року.