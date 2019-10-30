У Маріупольський порт залучили 1,3 млрд грн інвестицій - Мінінфраструктури
Про це повідомив міністр інфраструктури України Владислав Криклій, передає прес-служба уряду, зазначає "Громадське".
"Меморандум передбачає реалізацію у порту Маріуполь інфраструктурного проєкту, який забезпечить сумарно залучення понад 1,3 млрд грн інвестицій у розвиток інфраструктури порту та збільшить вантажопотоки на 2,3 млн тонн", - повідомили в уряді.
Там додають, що нові інвестиційні проєкти у порті Маріуполя дозволять створити близько 200 нових робочих місць, підвищити рівень оплати праці та соціальних стандартів у місті.
Зокрема у маріупольському порті реконструюють причали та збудують зерновий термінал.
Нагадаємо, що Міністерство інфраструктури України презентувало проєкти концесії морських портів "Ольвія" та "Херсон" та почало приймати заявки від компаній на управління державними портами.
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