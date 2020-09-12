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У мерії Брюсселя "знайшли" найстарішу версію картини барокового митця

Картина привернула увагу експертів у 2019 році під час інвентаризації творів мистецтва, що знаходилися у мерії
Картина, що провисіла на стіні у мерії Брюсселя близько 60 років і досі вважалася копією роботи фламандського митця, виявилася найстарішим оригінальним твором.
У мерії Брюсселя "знайшли" найстарішу версію картини барокового митця Картина

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє ВВС.

Картина із зображенням Святої родини, яку досі вважали копією роботи Якоба Йорданса, фламандського митця епохи бароко, виявилася найдавнішою з відомих оригінальних версій. 

Картина привернула увагу експертів у 2019 році під час інвентаризації творів мистецтва, що знаходилися у мерії. 

Подальші дослідження виявили, що це не лише оригінальний твір Йорданса, але й найстаріша відома версія картини. 

У Королівському інституті культурної спадщини вважають, що вона була створена у 1617 або 1618 році. 

Доктор Йоост Вандер Аувера, старший куратор Королівського музею мистецтв Бельгії, каже, що це відкриття уможливлює більш точне датування ранніх робіт Йорданса, а також надає глибше розуміння, як розвивалися наступні версії картини.

Окрім того, з’ясувалося, що дошка, на якій написана картина, зроблена з того ж дерева, на якому написані роботи ще одного барокового митця - Антоніса ван Дейка. 

"Це підкріплює гіпотезу про те, що молодий Йорданс та ван Дейк могли одночасно працювати у студії Пітера Пауля Рубенса", - додає експерт.  

Тепер картина протягом одного року перебуватиме на реставрації, а з кінця 2021 року буде експонуватися у колекції Королівського музею мистецтв.

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09 12 2020 16:51
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