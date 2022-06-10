CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУкраїнські митці мають можливість узяти участь у 6-му Міжнародному конкурсі ілюстрацій до книжок з малюнками "2023 Nami Concours".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Українські митці можуть взяти участь у конкурсі для ілюстраторів книжок "2023 Nami Concours"
Фото: mkip.gov.ua
Про це повідомляє сайт Міністерства культури та інформаційної політики.
"Міжнародний комітет Всесвітнього книжкового фестивалю Нара на острові Намі (Республіка Корея) запрошує ілюстраторів з України до участі в 6-му Міжнародному конкурсі ілюстрацій до книжок з малюнками "2023 Nami Concours", - йдеться у повідомленні.
"Nami Concours" проводиться кожні два роки з 2013 року і є найбільшим в Азії міжнародним конкурсом ілюстрацій до книг з малюнками, що проводиться у форматі бієнале.
Заявки на участь приймаються до 31 жовтня 2022 року через офіційний вебсайт.
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06 10 2022 15:57 МЕДІА
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