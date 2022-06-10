Українські митці можуть взяти участь у конкурсі для ілюстраторів книжок "2023 Nami Concours"

Українські митці мають можливість узяти участь у 6-му Міжнародному конкурсі ілюстрацій до книжок з малюнками "2023 Nami Concours".

Про це повідомляє сайт Міністерства культури та інформаційної політики.

"Міжнародний комітет Всесвітнього книжкового фестивалю Нара на острові Намі (Республіка Корея) запрошує ілюстраторів з України до участі в 6-му Міжнародному конкурсі ілюстрацій до книжок з малюнками "2023 Nami Concours", - йдеться у повідомленні.

"Nami Concours" проводиться кожні два роки з 2013 року і є найбільшим в Азії міжнародним конкурсом ілюстрацій до книг з малюнками, що проводиться у форматі бієнале.

Заявки на участь приймаються до 31 жовтня 2022 року через офіційний вебсайт.