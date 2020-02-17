У Мінекономіки підрахували, як зросте реальна зарплата у 2020 році
Про це повідомив заступник міністра розвитку економіки Сергій Ніколайчук під час брифінгу з питань презентації стратегії економічного зростання України, який відбувся 17 лютого, повідомляє "Громадське".
"Щодо зарплати, то якщо ми очікуємо, що у реальному вимірі, тобто скориговані на інфляцію, її темпи будуть зберігатися на рівні минулорічному, тобто у минулому році реальна зарплата зросла на 9,8%, то десь приблизно 8-9% зростання побачимо цьогоріч", - заявив заступник міністра.
За словами Ніколайчука, враховуючи, що рівень інфляції в Україні значно скоротився і за підсумками січня впав нижчу 4% у річному вимірі, то номінальний ріст зарплат також зменшиться. Хоча реальна платоспроможність отриманих українцями грошей має зрости на 8-9%.
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