ПОЛІТИКА НОВИНИНа засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську щодо врегулювання ситуації на Донбасі сторони дійшли згоди, що перепон для зустрічі представників "нормандської четвірки" немає.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Мінську зняли всі перешкоди для зустрічі "нормандської четвірки" - прессекретарка Кучми
За словами Оліфер, зустріч лідерів країн "нормандської четвірки" найближчим часом прискорить розв'язання актуальних питань з врегулювання конфлікту
Фото з вільних джерел
Про це 12 листопада заявила прессекретарка представника в Мінську від України Леоніда Кучми Дарка Оліфер, повідомляє "Громадське".
"Було знято всі перешкоди на шляху до зустрічі у Нормандському форматі на найвищому рівні - розведення сил та засобів в районі н.п. Золоте, Петрівське та Станиця Луганська стало останніми кроками в цьому напрямку", - зазначила вона.
За словами Оліфер, зустріч лідерів країн "нормандської четвірки" найближчим часом прискорить розв'язання актуальних питань з врегулювання конфлікту.
Нагадаємо, що Зеленський дав згоду на зустріч із Путіним у Казахстані
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