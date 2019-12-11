У Мінську зняли всі перешкоди для зустрічі "нормандської четвірки" - прессекретарка Кучми За словами Оліфер, зустріч лідерів країн "нормандської четвірки" найближчим часом прискорить розв'язання актуальних питань з врегулювання конфлікту

На засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську щодо врегулювання ситуації на Донбасі сторони дійшли згоди, що перепон для зустрічі представників "нормандської четвірки" немає.

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Про це 12 листопада заявила прессекретарка представника в Мінську від України Леоніда Кучми Дарка Оліфер, повідомляє "Громадське". "Було знято всі перешкоди на шляху до зустрічі у Нормандському форматі на найвищому рівні - розведення сил та засобів в районі н.п. Золоте, Петрівське та Станиця Луганська стало останніми кроками в цьому напрямку", - зазначила вона. За словами Оліфер, зустріч лідерів країн "нормандської четвірки" найближчим часом прискорить розв'язання актуальних питань з врегулювання конфлікту. Нагадаємо, що Зеленський дав згоду на зустріч із Путіним у Казахстані

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