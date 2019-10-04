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У міськраді Житомира розпустили фракцію "Батьківщини" і виключили з партії сім депутатів

Голова Житомирської обласної організації ВО "Батьківщина" Анжеліка Лабунська презентувала членам бюро нову команду
У ВО "Батьківщина" заявили про розпуск фракції в Житомирській міській раді та виключення з лав партії семи місцевих депутатів.
У міськраді Житомира розпустили фракцію "Батьківщини" і виключили з партії сім депутатів Фото:"Житомир.інфо"

Зазначається, що 10 квітня відбулось спільне засідання членів політичного бюро Житомирської обласної та міської партійних організацій ВО "Батьківщина" та депутатів Житомирської обласної ради. Повідомляє "Українська правда" з  посиланням на прес-службу житомирської партійної організації ВО "Батьківщина" у Facebook.

"Прийнято рішення про розпуск фракції ВО "Батьківщина" в Житомирській міській раді у складі Цимбалюк Любов Володимирівни, Горб Валерія Михайловича, Забродського Геннадія Олександровича, Кропивницької Людмили Геннадіївни, Мартинчук Івана Володимировича, Онопрієнко Тетяни Миколаївни, Пидюри Сергія Михайловича та Скоропада Ігоря Михайловича", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що було ухвалено рішення про виключення з лав "Батьківщини" Любові Цимбалюк, Івана Мартинчука, Валерія Горба, Людмили Кропивницької, Володимира Савченка, Олега Горая та Олександра Свірчевського.

При цьому у прес-службі додали, що голова Житомирської обласної організації ВО "Батьківщина" Анжеліка Лабунська презентувала членам бюро нову команду, яких партія буде рекомендувати затвердити політраді ВО "Батьківщина" для участі у парламентських та місцевих виборах.

Зокрема, це Богдан Купчинський – кандидат в депутати до Верховної Ради України по 62-му виборчому округу, м. Житомир; Олександр Васильковський – кандидат на міського голову міста Житомира та Людмила Янушевич – перший номер у партійному списку кандидатів в депутати від ВО "Батьківшина" до Житомирської міської ради.

Нагадаємо, що лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко заявляє, що поважає вибір людей, збирати "майдан" не буде, і що робить ставку на парламентські вибори.

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10 04 2019 18:33
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