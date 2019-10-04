У міськраді Житомира розпустили фракцію "Батьківщини" і виключили з партії сім депутатів

У ВО "Батьківщина" заявили про розпуск фракції в Житомирській міській раді та виключення з лав партії семи місцевих депутатів.

Зазначається, що 10 квітня відбулось спільне засідання членів політичного бюро Житомирської обласної та міської партійних організацій ВО "Батьківщина" та депутатів Житомирської обласної ради. Повідомляє "Українська правда" з посиланням на прес-службу житомирської партійної організації ВО "Батьківщина" у Facebook.

"Прийнято рішення про розпуск фракції ВО "Батьківщина" в Житомирській міській раді у складі Цимбалюк Любов Володимирівни, Горб Валерія Михайловича, Забродського Геннадія Олександровича, Кропивницької Людмили Геннадіївни, Мартинчук Івана Володимировича, Онопрієнко Тетяни Миколаївни, Пидюри Сергія Михайловича та Скоропада Ігоря Михайловича", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що було ухвалено рішення про виключення з лав "Батьківщини" Любові Цимбалюк, Івана Мартинчука, Валерія Горба, Людмили Кропивницької, Володимира Савченка, Олега Горая та Олександра Свірчевського.

При цьому у прес-службі додали, що голова Житомирської обласної організації ВО "Батьківщина" Анжеліка Лабунська презентувала членам бюро нову команду, яких партія буде рекомендувати затвердити політраді ВО "Батьківщина" для участі у парламентських та місцевих виборах.

Зокрема, це Богдан Купчинський – кандидат в депутати до Верховної Ради України по 62-му виборчому округу, м. Житомир; Олександр Васильковський – кандидат на міського голову міста Житомира та Людмила Янушевич – перший номер у партійному списку кандидатів в депутати від ВО "Батьківшина" до Житомирської міської ради.

Нагадаємо, що лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко заявляє, що поважає вибір людей, збирати "майдан" не буде, і що робить ставку на парламентські вибори.