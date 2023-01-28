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CУСПІЛЬСТВО

У Могилянці заборонили російську мову

28 січня 2023, 13:41
У Могилянці заборонили російську мову
Фото з вільних джерел
Ця норма прописана у нових правилах внутрішнього розпорядку

В Національному університеті "Києво-Могилянська академія" заборонили спілкуватися російською мовою. Про це повідомив голова наглядової ради університету Геннадій Зубко. Рішення було прийняте на сесії академічної конференції 27 січня.

"Вживати мову держави-агресора – російську – ЗАБОРОНЕНО. Якщо викладання російською не ведеться в університеті вже дуже давно, то тепер заборона стосується і спілкування між собою мовою окупантів у Могилянці. Це стосується абсолютно всіх: викладачів, студентів, адміністративного персоналу", - написав Зубко у Facebook. 

За його словами, ця норма прописана у нових правилах внутрішнього розпорядку НаУКМА.

Нагадаємо, у Києві російську мову виключили з навчальних програм комунальних закладів дошкільної та загальної середньої освіти.

 
російська мовакиєво-могилянська академія

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