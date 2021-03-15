У Молдові скоротився добовий приріст нових заражень COVID-19

У Молдові зареєстровано 753 нових випадки зараження коронавірусом за один день, повідомила в неділю ввечері прес-служба міністерства охорони здоров'я, праці та соціального захисту.

"У неділю (...) 753 результати тестів (на коронавірус) виявилися позитивними. Загальна кількість зафіксованих випадків COVID-19 у Молдові складає 204 тис. 463", - наголошується в повідомленні, передає "Інтерфакс-Україна".

У суботу повідомлялося про 1 тис. 801 хворого.

З медичних установ у неділю були виписані 983 пацієнти, що вилікувалися від коронавірусу. Таким чином, загалом від коронавірусу вилікувалися 178 тис. 322 людини.

Також повідомляється про смерть ще 36 пацієнтів, у яких раніше діагностували коронавірус. Таким чином, згідно з даними МОЗ, кількість жертв пандемії в Молдові зросла до 4 тис. 330 осіб.

"На сьогодні в Молдові коронавірусом хворіють 21 тис. 811 осіб. Госпіталізовано 4 тис. 217 пацієнтів з підтвердженою інфекцією COVID-19, з яких 336 перебувають в украй важкому стані, 67 пацієнтів підключені до апаратів штучної вентиляції легенів. На домашньому лікуванні перебувають 10 тис. 397 людей з легкою і середньою формою COVID-19, а 19 тис. 058 осіб перебувають під наглядом удома", - наголошується в повідомленні.

З другої половини лютого в Молдові різко збільшилася кількість нових випадків зараження COVID-19. Найбільшу кількість - 1 тис. 896 випадків було зареєстровано у четвер, 11 березня. У п'ятницю, 12 березня, зареєстровано рекордну кількість померлих - 38 осіб. Кількість активних випадків COVID-19 за півтора місяці збільшилася більш, ніж утричі - з 6 тис. на початку лютого до 22 тис. 13 березня.

Напередодні Вища рада безпеки (ВРБ) Молдови рекомендувала уряду і парламенту оголосити терміном на два тижні надзвичайний стан у зв'язку з пандемією коронавірусу. Як заявила президент республіки Майя Санду після засідання ВРБ, протягом трьох днів уряд має звернутися до парламенту з цього приводу, а також представити обмежувальні заходи на період надзвичайного стану і категорії громадян, для яких вводяться обмеження.

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