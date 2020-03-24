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У МОН розповіли, що буде із ЗНО через коронавірус

У МОН вже цього тижня пообіцяли повідомити деталі проведення вступної кампанії та зовнішнього незалежного оцінювання
"МОН та УЦОЯО відпрацьовують кілька сценаріїв проведення ЗНО, ЄВІ, ЄФВВ за різних варіантів розгортання подій. Нагадую, що ЗНО - це логістично одна з найбільш масштабних операцій в країні, тому ми ретельно продумуємо кожну її складову".
У МОН розповіли, що буде із ЗНО через коронавірус Фото: з вільних джерел

У Міністерстві освіти та науки запевняють, що цьогорічне Зовнішнє незалежне оцінювання обов’язково відбудеться, і його ніхто не скасовує.

Джерело: заступник Міністра освіти і науки Єгор Стадний у Facebook, зазначає "Українська правда".

Пряма мова Стадного: "МОН та УЦОЯО відпрацьовують кілька сценаріїв проведення ЗНО, ЄВІ, ЄФВВ за різних варіантів розгортання подій. Нагадую, що ЗНО - це логістично одна з найбільш масштабних операцій в країні, тому ми ретельно продумуємо кожну її складову".

Деталі: У МОН вже цього тижня пообіцяли повідомити деталі проведення вступної кампанії та зовнішнього незалежного оцінювання.

Нагадаємо, що у Міносвіти визначилися з датами проведення пробного ЗНО, яке відклали через коронавірус

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24 03 2020 09:30
ТЕГИ: освіта, ЗНО
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