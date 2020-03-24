У МОН розповіли, що буде із ЗНО через коронавірус
У Міністерстві освіти та науки запевняють, що цьогорічне Зовнішнє незалежне оцінювання обов’язково відбудеться, і його ніхто не скасовує.
Джерело: заступник Міністра освіти і науки Єгор Стадний у Facebook, зазначає "Українська правда".
Пряма мова Стадного: "МОН та УЦОЯО відпрацьовують кілька сценаріїв проведення ЗНО, ЄВІ, ЄФВВ за різних варіантів розгортання подій. Нагадую, що ЗНО - це логістично одна з найбільш масштабних операцій в країні, тому ми ретельно продумуємо кожну її складову".
Деталі: У МОН вже цього тижня пообіцяли повідомити деталі проведення вступної кампанії та зовнішнього незалежного оцінювання.
Нагадаємо, що у Міносвіти визначилися з датами проведення пробного ЗНО, яке відклали через коронавірус
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