У москві шпиталізовано відомого режисера-прихильника путіна Міхалкова
05 січня 2023, 19:01
Джерело: bk55.ru
Режисера, голову Спілки кінематографістів росії і палкого прибічника політики президента рф Нікіту Міхалкова ушпиталили з грипом.
Про це повідомляє російський Інтерфакс із посиланням на пресслужбу режисера.
Раніше джерело агентства в медичних колах повідомило про госпіталізацію Міхалкова в одну зі столичних лікарень із підозрою на коронавірус.
Нагадаємо, у новому, дев’ятому пакеті санкцій Європейського Союзу передбачені обмеження проти працівників російських пропагандистських ЗМІ та артистів, наближених до кремля, серед яких режисер Нікіта Міхалков.