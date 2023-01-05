У москві шпиталізовано відомого режисера-прихильника путіна Міхалкова

Режисера, голову Спілки кінематографістів росії і палкого прибічника політики президента рф Нікіту Міхалкова ушпиталили з грипом.

Про це повідомляє російський Інтерфакс із посиланням на пресслужбу режисера.

Раніше джерело агентства в медичних колах повідомило про госпіталізацію Міхалкова в одну зі столичних лікарень із підозрою на коронавірус.

Нагадаємо, у новому, дев’ятому пакеті санкцій Європейського Союзу передбачені обмеження проти працівників російських пропагандистських ЗМІ та артистів, наближених до кремля, серед яких режисер Нікіта Міхалков.